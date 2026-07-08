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Novi paket ekonomskih mera za penzionere u Srbiji koji je najavila država iznosiće 377,2 miliona evra.

Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), Relja Ognjenović ranije je najavio da će pomoć biti podeljena u tri kategorije.

Pored direktne novčane pomoći, paket mera obuhvatiće i druge vidove podrške koji direktno utiču na kućni budžet - turističke vaučere, popust za struju i jeftnije lekove.

Ognjenović je poručio da je novac za mere već obezbeđen i da sada predstoji sprovođenje zakonskih procedura.

- Ono što je najvažnije jeste da smo novac obezbedili. Sada ćemo u narednih 30 do 60 dana pokušati da ispoštujemo sve zakonske procedure kako bi penzionerima što pre sredstva legla na račune. Važno je da znate da nismo pozajmili nijedan dinar i da se nismo zadužili - naveo je Ognjenović.