Obezbeđen novac za pomoć penzionerima: Direktor PIO Fonda otkriva kada kreće isplata
Novi paket ekonomskih mera za penzionere u Srbiji koji je najavila država iznosiće 377,2 miliona evra.
Direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO), Relja Ognjenović ranije je najavio da će pomoć biti podeljena u tri kategorije.
Pored direktne novčane pomoći, paket mera obuhvatiće i druge vidove podrške koji direktno utiču na kućni budžet - turističke vaučere, popust za struju i jeftnije lekove.
Ognjenović je poručio da je novac za mere već obezbeđen i da sada predstoji sprovođenje zakonskih procedura.
- Ono što je najvažnije jeste da smo novac obezbedili. Sada ćemo u narednih 30 do 60 dana pokušati da ispoštujemo sve zakonske procedure kako bi penzionerima što pre sredstva legla na račune. Važno je da znate da nismo pozajmili nijedan dinar i da se nismo zadužili - naveo je Ognjenović.
Biznis Kurir/ Espreso