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Svima se ponekad dogodi da iskrsnu neplanirani troškovi i da novac zatreba pre nego što stigne redovna isplata. Umesto nestrpljivog čekanja na zvaničan datum uplate od strane PIO Fonda, penzioneri mogu iskoristiti veoma praktičnu bankarsku uslugu pod nazivom "Penzija unapred". Ova opcija je osmišljena kako bi najstarijim građanima pružila veću finansijsku fleksibilnost.

Šta je "Penzija unapred" i kako funkcioniše?

Prema navodima iz PIO Fonda, ova bankarska opcija omogućava korisnicima da svoja mesečna primanja podignu nekoliko dana pre zvaničnog datuma isplate.

Zaključivanjem ugovora sa bankom, dinamika uplate se automatski pomera unapred u odnosu na stvarni datum kada PIO Fond uplaćuje sredstva. Tačan broj dana ranije isplate zavisi od toga kojoj kategoriji penzionera pripadate. U praksi, to znači da vam banka iz sopstvenih sredstava unapred stavlja vašu penziju na raspolaganje.

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Koje uslove morate da ispunite za raniju isplatu penzije?

Iako je usluga široko dostupna, banke zahtevaju ispunjenje dva osnovna i vrlo jednostavna uslova pre odobrenja:

Redovan mesečni priliv : Neophodno je da vaša penzija svakog meseca redovno leže na račun u banci od koje tražite uslugu.

: Neophodno je da vaša penzija svakog meseca redovno leže na račun u banci od koje tražite uslugu. Uredno izmirivanje obaveza: Vaša kreditna istorija u banci mora biti čista, što znači da redovno plaćate eventualne rate kredita, održavanje računa i druge obaveze.

Usluga se ne aktivira trajno, već se odobrava na strogo definisan period. U zavisnosti od dogovora sa bankom, ugovor se sklapa na period od 12 ili 24 meseca. Naravno, nakon isteka ovog roka, ugovor se može bez problema produžiti ukoliko i dalje želite da primate penziju ranije.

Da li postoje skriveni troškovi?

Najveća prednost ove opcije jeste njena cena, usluga je potpuno besplatna.

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Iako vam banka praktično pozajmljuje novac na nekoliko dana dok ne stigne zvanična uplata PIO Fonda, radi se o stopostotnom beskamatnom kreditiranju. Nema skrivenih troškova, dodatnih provizija niti kamata. Na raspolaganju vam je tačno onaj iznos koji inače primate.

Potrebna dokumenta: Kako se prijaviti za penziju pre roka

Proces aktivacije usluge "Penzija unapred" je maksimalno pojednostavljen kako bi bio prilagođen starijim sugrađanima. Za prijavu nije potrebno zakazivanje niti prikupljanje obimne papirologije.

Dovoljno je da odete na šalter bilo koje ekspoziture vaše banke i ponesete sledeće:

Važeću ličnu kartu

Bankovnu karticu (karticu tekućeg računa)

Sama procedura potpisivanja ugovora traje svega nekoliko minuta, nakon čega se odmah uključujete u sistem ranije isplate, obezbeđujući sebi mir i sigurnost u situacijama kada je novac hitno potreban.