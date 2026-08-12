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Iako je leto još u punom jeku većina ljudi koja se greje na čvrsto gorivo uveliko kupuje ogrev koji je sada jeftiniji nego što će biti već u septembru. Drva za ogrev seku se, cepaju i slažu, a oni koji ih još nisu nabavili pokušavaju da procene koja vrsta će najbolje zagrejati kuću i koliko će im ogreva biti potrebno za celu sezonu.

Drva su i dalje važan energent za brojna domaćinstva, posebno u ruralnim i brdovitim krajevima, gde je ogrevno drvo decenijama jedan od najčešćih načina zagrevanja domaćinstava.

Izbor vrste drveta za ogrev je izuzetno važan, a koje je najbolje za grejanje otkriva šumar. Kako je objasnio bukva i grab su tradicionalno među najtraženijim vrstama za ogrev, ali zanimljiv izbor može biti i bagrem. Reč je o veoma gustom i tvrdom drvetu koje, kada je pravilno osušeno, može da obezbedi snažnu i dugotrajnu toplotu.

Lako se pali

Bagrem se relativno lako pali kada je dovoljno suv, brzo razvija visoku temperaturu i može dugo da održava žar. Njegova prednost je u tome što ne daje samo kratkotrajan plamen, već zbog velike gustine može dugo da oslobađa toplotu. To ga čini zanimljivim izborom za domaćinstva koja žele da kombinuju brzo zagrevanje sa dugotrajnim održavanjem vatre.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da sama vrsta drveta nije najvažniji kriterijum. Mnogo važnije je koliko je drvo suvo. Dobro osušena bukva može biti mnogo bolji izbor od mokrog bagrema, bez obzira na to što se bagrem smatra kvalitetnim ogrevom.

Vlaga je jedan od najvećih neprijatelja efikasnog grejanja na drva. Kada se u peć ubaci nedovoljno osušeno drvo, deo energije koja bi trebalo da zagreva prostor troši se na isparavanje vode iz drveta. Takvo drvo teže se pali, slabije gori, proizvodi više dima i ostavlja više naslaga u dimnjaku. Osim toga, dobija se manje toplote, pa domaćinstvo za isti učinak mora da potroši više ogreva.

Foto: Kurir.rs/T.S.

Zbog toga drva ne bi trebalo nabavljati u poslednjem trenutku. Leto je upravo dobro vreme za pripremu ogreva jer drvo ima dovoljno vremena da se osuši pre početka grejne sezone. Nakon cepanja treba ga složiti na mesto gde ima dovoljno strujanja vazduha, uz zaštitu od kiše i direktnog kvašenja. Nije dobro potpuno zatvoriti složena drva nepropusnim materijalom jer se tako može zadržavati vlaga.

Kod ogreva se često pominje granica od oko 20 odsto vlage kao poželjna za efikasno sagorevanje. Što je drvo suvlje, to će se, po pravilu, lakše zapaliti i bolje iskoristiti njegov energetski potencijal.

Grab je takođe među najcenjenijim vrstama ogrevnog drveta. Veoma je gust, dugo gori i stvara snažan žar, zbog čega je posebno popularan kod onih koji žele da vatra traje duže bez stalnog dodavanja novih cepanica.

Bukva je svojevrsni standard kada je reč o ogrevu. Ravnomerno gori, dobro razvija toplotu i pogodna je za različite vrste peći i kamina.

Hrast je takođe veoma dobar

Hrast takođe može biti veoma dobar ogrev, naročito zbog sposobnosti dugotrajnog održavanja vatre i žara. Međutim, i kod njega važi isto pravilo - mora biti dovoljno suv. Bez pravilnog sušenja ni kvalitetna vrsta drveta neće pokazati svoje najbolje karakteristike.

Važna je i veličina cepanica. Sitnije drvo lakše će se zapaliti i može da posluži za početak loženja, dok veća i gušća cepanica može duže da održava temperaturu i žar. Zato se u praksi često kombinuju različite veličine kako bi se vatra najpre brzo razvila, a zatim stabilno održavala.

Foto: RINA

Za one koji se greju isključivo na drva priprema je još važnija. Potrebno je unapred proceniti koliko će ogreva biti potrebno za celu sezonu, posebno ako je kuća slabije izolovana ili se nalazi u području sa hladnijim zimama. Na potrošnju utiču veličina prostora, izolacija, kvalitet stolarije, vrsta peći, način loženja, spoljne temperature i navike ukućana.

Grejanje na drva pritom ima jednu veliku prednost za deo domaćinstava, a to je mogućnost nabavke i skladištenja ogreva unapred. Međutim, istovremeno zahteva više fizičkog rada i prostora nego neki drugi sistemi grejanja. Drva treba naručiti, dopremiti, iscepati ako već nisu pripremljena, pravilno složiti i tokom zime unositi u kuću.

Zato oni koji se i ove zime planiraju grejati na drva ne bi trebalo da čekaju prve hladne dane. Pravilno pripremljen ogrev može da znači razliku između efikasnog grejanja i nepotrebnog trošenja drva.