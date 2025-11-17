Slušaj vest

Briket od ljuski suncokreta sve češće se predstavlja kao ekološko i finansijski povoljno biogorivo, koje bi u narednim godinama moglo postati ozbiljna konkurencija drvetu, peletu, pa čak i gasu.

U uslovima energetske neizvesnosti i rasta svesti o održivim rešenjima, ovo gorivo sve češće pronalazi put do domaćinstava kao zamena za klasične izvore toplote.

U pitanju je bioproizvod koji nastaje preradom otpada iz uljarske industrije, što direktno utiče na njegovu nižu cenu. Prednosti uključuju visoku energetsku vrednost, nisku vlažnost od 8 do 12 procenata, mali udeo pepela (do 4 procenta), jednostavno skladištenje, kao i mogućnost korišćenja pepela kao đubriva.

Pepelom se zemljište može obogatiti hranljivim elementima poput fosfora i kalijuma, a zahvaljujući visokom pH nivou može doprineti i smanjenju kiselosti zemljišta.

Kako nastaje briket od ljuski suncokreta?

Proizvodni proces počinje sušenjem ljuski na maksimalnih 12% vlage. Nakon toga se usitnjavaju radi lakšeg presovanja, a zatim se pod visokim pritiskom oblikuju u čvrste komade pomoću hidrauličnih ili pužnih presa.

Tokom izrade ne dodaju se nikakvi lepkovi niti smole, pa se briket smatra potpuno ekološkim gorivom. Zbog niske vlažnosti i malog udela pepela sagoreva relativno čisto i manje štetno po životnu sredinu.

Da li je isplativa opcija?

Isplativost se najpre određuje odnosom cene i energetske vrednosti, a kod ovog goriva taj odnos je vrlo povoljan. Energetska vrednost briketa kreće se između 18 i 20 megadžula po kilogramu, dok drvo obično ostvaruje 14 do 19 megadžula.

Cena briketa obično varira od 600 do 1200 zlota po toni.

Primera radi, domaćinstvo od 100 m², izgrađeno pre 2024. godine i sa prosečnom izolacijom, koje godišnje troši oko 10.000 kWh, potrošilo bi oko 2,35 tona briketa (računato sa 85% efikasnosti kotla). Trošak grejanja iznosi približno 2.820 zlota, odnosno oko 78.000 dinara.

Ipak, postoje i određeni nedostaci. Cena i dostupnost mogu varirati u zavisnosti od sezone, a neki korisnici moraju uložiti u odgovarajući kotao. Osim toga, tržište nije strogo regulisano, pa zbog nedostatka obaveznih sertifikata ponekad dolazi do mešanja briketa sa nekvalitetnim materijalima, što može smanjiti energetsku vrednost.

Poređenje peleta i briketa od ljuski suncokreta

Najvažnije razlike su:

- Energetska vrednost peleta iznosi oko 16,5–18 MJ/kg, dok briket dostiže 18–20 MJ/kg.

- Pelet košta oko 1.500 zlota (oko 41.500 dinara) po toni, što je značajno skuplje od briketa.

- Briket ima veći sadržaj pepela, što utiče na izbor odgovarajućeg kotla.

Dakle, briket je jeftiniji i energetski jači, ali zahteva opremu koja može da podnese veću količinu pepela.

Gde se može koristiti?

Briket od ljuski suncokreta može se koristiti u kaljevim pećima, pećima na biomasu i tzv. „kozama“. Međutim, standardni pelet kotlovi nisu predviđeni za gorivo sa ovako visokim sadržajem pepela.

Veća količina pepela može dovesti do stvaranja šljake i taloga u komori za sagorevanje, pa kotao mora imati automatsko uklanjanje pepela i odgovarajuće rešetke. Postavljanje kotla koji je kompatibilan sa ovakvim gorivom može koštati nekoliko hiljada evra.