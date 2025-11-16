Slušaj vest

Roland Poš je po prvi put naručio porudžbinu sa Temua, a kad je stigla doživeo je neverovatno šok jer je pored novogodišnjih poklona stigla i jedna "besplatna stvar" koja mu je izazvala gađenje!

Naime, Roland, 55-godišnjak iz austrijskog Burgenlanda, kaže da je nakon reklama sa platforme i razgovora sa prijateljima koji već uveliko naručuju sa ove platforme, odlučio da proba i sa aplikaciju i naruči ovogodišnje poklone za najdraže.

Kako dodaje, zna da je Temu ponekad poznat po tome što ima problema sa kvalitetom proizvoda, isporukom ili politikom povrata novca i robe, ali usred svoje šoping groznice, sve je to zaboravio i poručio sve iz korpe!

Nije očekivao ovu "besplatnu stvar"

Nekoliko dana kasnije, isporuka je stigla.

- U tom neredu, nisam ga ni primetio u početku. Ali onda se odjednom pojavio: crni pauk dugačak deset centimetara sa tankim, dugim nogama! - rekao je Poš.

Pošto se jezivi zglavkar kretao sporo, Roland je uspeo da ga slika mobilnim telefonom kao dokaz.

Ali već sledećeg trenutka, već je izgubio pauka iz vida.

- Izgleda da se zavukao ispod kutije. Zaista se nadam da je ovo jedini kućni ljubimac iz ovog paketa - kaže Poš.

Na kraju krajeva, izveštaji korisnika ukazuju da su se štetočine više puta nalazile u paketima sa Temua – poput buba, larvi, grinja i stenica.

Za Poša je to svakako bila njegova prva i poslednja porudžbina: "Već sam dobio mejl od Temua u kojem me pitaju da li sam zadovoljan isporukom. Kladim se da ću već pronaći prave reči da im odgovorim!"

Ovaj stanovnik Burgenlanda planira da pokloni naručene artikle prijateljima.