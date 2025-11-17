Slušaj vest

Za stan površine 50 kvadrata u trećoj zoni, godišnje uvećanje poreza iznosiće oko 450 dinara. Povećanje poreza najviše će pogoditi vlasnike garaža zbog značajnog skoka njihovih cena tokom prošle godine.

Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević izjavio je da će porez na imovinu u glavnom gradu za 2026. godinu u proseku porasti „ne više od četiri do pet procenata“.

On je u emisiji „Beogradska hronika“ naveo primer po kojem će vlasnici stana od 50 kvadrata u trećoj zoni, zoni u kojoj živi najveći broj Beograđana,plaćati oko 450 dinara više na godišnjem nivou.

Kako prenosi Beoinfo, Nikodijević je podsetio da u Beogradu postoji ukupno 14 zona stanovanja i poslovanja, te da se njihove granice uglavnom nisu menjale poslednjih godina, osim manjih korekcija u oblastima oko novih saobraćajnica. Objasnio je da se iznos poreza na imovinu određuje prema godišnjem prometu nekretnina u zoni, pri čemu se utvrđuje prosečna cena kvadrata na osnovu realizovanih prodaja od 1. oktobra prethodne do 30. septembra tekuće godine.

Njaskuplja garaža prodata je za 72.000 evra Foto: Shutterstock

Dodao je i da se na tu cenu primenjuju olakšice, za svaku godinu starosti objekta umanjuje se osnovica za jedan procenat, do maksimalnih 40 procenata. Takođe, predviđeno je umanjenje i za one koji žive u nekretnini na koju se porez obračunava.

Nikodijević je naglasio da se najveće povećanje poreza očekuje kod garaža, budući da je njihova vrednost u prethodnoj godini naglo porasla.

- Garaže i pomoćni objekti imali su najveći rast cena u prošloj godini, dostižući vrednosti malih stanova u drugoj i trećoj zoni - istakao je predsednik Skupštine grada.

Takođe je rekao da je Skupština grada nedavno usvojila rebalans budžeta u iznosu od oko 190 milijardi dinara, uz dodatnih 16,5 milijardi namenjenih za 17 beogradskih opština.

- Grad Beograd uredno izmiruje sve svoje obaveze, obezbeđuje besplatan prevoz, udžbenike i vrtiće. Socijalne i komunalne službe funkcionišu bez prekida, a građanima se pruža usluga visokog kvaliteta - zaključio je Nikodijević.