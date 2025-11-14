Rok za plaćanje četvrte rate poreza na imovinu za ovu godinu ističe danas, saopštio je Sekretarijat za javne prihode Grada Beograda.
InfoBiz
Danas ističe rok za uplatu poslednje rate poreza: Evo kako da proverite koliko dugujete
Slušaj vest
Porez na imovinu se, u skladu sa zakonom, plaća tromesečno, i to u roku od 45 dana od početka svakog tromesečja. Iz Sekretarijata podsećaju da redovna uplata obaveza omogućava građanima, preduzetnicima i pravnim licima da izbegnu obračun zatezne kamate i eventualni prekršajni postupak.
Za dodatne informacije, obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode - telefonski, putem brojeva objavljenih na sajtu Grada Beograda, ili lično, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 časova (osim srede, kada je radno vreme sa strankama produženo do 18.30 časova).
Biznis Kurir
Reaguj
Komentariši