Porez na imovinu se, u skladu sa zakonom, plaća tromesečno, i to u roku od 45 dana od početka svakog tromesečja. Iz Sekretarijata podsećaju da redovna uplata obaveza omogućava građanima, preduzetnicima i pravnim licima da izbegnu obračun zatezne kamate i eventualni prekršajni postupak.