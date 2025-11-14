Slušaj vest

Porez na imovinu se, u skladu sa zakonom, plaća tromesečno, i to u roku od 45 dana od početka svakog tromesečja. Iz Sekretarijata podsećaju da redovna uplata obaveza omogućava građanima, preduzetnicima i pravnim licima da izbegnu obračun zatezne kamate i eventualni prekršajni postupak.

Za dodatne informacije, obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode - telefonski, putem brojeva objavljenih na sajtu Grada Beograda, ili lično, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 časova (osim srede, kada je radno vreme sa strankama produženo do 18.30 časova).

