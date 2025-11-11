Rok za plaćanje četvrte rate poreza na imovinu za 2025. godinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe 14. novembra
Ko zakasni da plati ovaj dug, platiće i kamatu od 16,5 odsto: Evo kada ističe rok za plaćanje važne obaveze
Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.
Porez se plaća u četiri rate, od kojih prva do 14. februara, druga do 15. maja, treća do 14. avgusta i četvrta rata se plaća do 14. novembra.
Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza, obveznici izbegavaju obračun i naplatu kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.
Kamata za kašnjenje je 16,5 odsto.
Osim zatezne kamate, poreski obveznici mogu da budu i prekršajno kažnjeni za neplaćanje svojih obaveza, a sankcija za taj prekršaj je 5.000 dinara za fizička lica.
Kurir Biznis/B92
