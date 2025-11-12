Slušaj vest

Poreska uprava Republike Srbije obaveštava poreske obveznike da porez na imovinu na nepokretnostima nije u nadležnosti Poreske uprave Republike Srbije, već u nadležnosti jedinica lokalne samouprave – lokalnih (opštinskih i gradskih) poreskih administracija.

Shodno navedenom, potrebno je da se poreski obveznici fizička lica, pravna lica i preduzetnici koji imaju pitanja u vezi sa obračunom, plaćanjem ili evidencijom poreza na imovinu, obrate nadležnoj lokalnoj poreskoj administraciji na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj se nalazi predmetna nepokretnost.

Informacije o kontaktima, adresama i radnom vremenu lokalnih poreskih administracija dostupne su na zvaničnim internet stranicama odgovarajućih opština i gradova.

Podsetimo, romk za uplatu poslednje, četvrte rate poreza na imovinu ističe u petak, 14. novembra.

