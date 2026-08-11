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U Starigradu Paklenici na prodaju je apartman sa otvorenim panoramskim pogledom na more, smešten u mirnom delu mesta. Kompletno je renoviran, a osim za odmor, može biti zanimljiva opcija i za turističko iznajmljivanje.Cena je ispod proseka.

Apartman se nalazi na drugom spratu uredne stambene zgrade, a prema navodima oglašivača, ukupna stambena površina iznosi 30,48 m². U oglasu se navodi da se sastoji od dve prostorije, odnosno od spavaće sobe i kuhinje sa dnevnim boravkom. Cena ove nekretnine iznosi 117.000 €, što je otprilike 3.839 € po kvadratnom metru.

Cena kvadrata ove nekretnine je trenutno ispod proseka za Starigrad, a kako se cene kreću, možete pratiti na Index Oglasima.

Otvoreni pogled na more

Unutrašnjost apartmana je, prema oglasu, vrlo dobrog i funkcionalnog rasporeda. Prostor se sastoji od kuhinje sa dnevnim boravkom, jedne spavaće sobe i kupatila sa toaletom. Oglašivač kao najveću vrednost nekretnine ističe prostranu natkrivenu terasu sa otvorenim pogledom na more, za koji se navodi da ga nije moguće zakloniti budućom gradnjom.

Prema podacima iz oglasa, apartman je kompletno renoviran, namešten i spreman za useljenje ili turističko iznajmljivanje bez potrebe za dodatnim ulaganjima. Naglašava se i obilje prirodne svetlosti koja doprinosi udobnosti boravka u prostoru. Terasa, kako se opisuje, tokom većeg dela dana postaje produžetak dnevnog boravka.

Parking mesto u dvorištu zgrade

Što se tiče dodatnih pogodnosti, uz apartman dolazi i obezbeđeno parking mesto koje se nalazi u dvorištu stambene zgrade. Od komunalnih priključaka u oglasu je naveden gradski vodovod. Vlasništvo je, kako se ističe, uredno.

Lokacija apartmana opisana je kao miran deo Starigrada Paklenice. Prema navodima oglašivača, do centra mesta, gde se nalaze restorani, kafići i plaže, potrebno je otprilike desetak minuta lagane šetnje. Nekretnina se predstavlja kao odlična prilika za investiciju u turizam ili kao privatni prostor za odmor.