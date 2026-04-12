Vladimir prodaje stan na Halkidikiju: 70 metara od plaže i dve spavaće sobe za 95.000 evra
Na tržištu nekretnina u Grčkoj pojavila se nova ponuda koja privlači pažnju kupaca iz regiona. U mestu Lutra na Halkidikiju prodaje se dvosoban stan površine 55 kvadrata, po ceni od 95.000 evra.
Lokacija na par koraka od mora
Ovaj stan smešten je u kompleksu uz samu obalu, na svega 70 metara od plaže, što ga čini veoma privlačnim kako za lični odmor, tako i za izdavanje tokom turističke sezone.
Kompaktna kvadratura i tražen tip nekretnine
U pitanju je stan sa dve spavaće sobe, što predstavlja jedan od najtraženijih tipova nekretnina među kupcima iz Srbije i regiona, naročito kada su u pitanju letnje destinacije poput Halkidikija.
Površina od 55 kvadrata svrstava ga u manje apartmane, ali upravo takve nekretnine često nude najbolji balans između cene i potencijala za izdavanje.
Cene i interesovanje kupaca
Cena od 95.000 evra dodatno izdvaja ovu nekretninu kao konkurentnu na tržištu, posebno kada se uzme u obzir blizina mora i turistički potencijal same lokacije.
Halkidiki već godinama važi za jednu od najtraženijih destinacija među kupcima iz Srbije, kako zbog relativne blizine, tako i zbog stabilne potražnje za izdavanjem tokom letnje sezone.
