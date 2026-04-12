Na tržištu nekretnina u Grčkoj pojavila se nova ponuda koja privlači pažnju kupaca iz regiona. U mestu Lutra na Halkidikiju prodaje se dvosoban stan površine 55 kvadrata, po ceni od 95.000 evra.

Lokacija na par koraka od mora

Ovaj stan smešten je u kompleksu uz samu obalu, na svega 70 metara od plaže, što ga čini veoma privlačnim kako za lični odmor, tako i za izdavanje tokom turističke sezone.

Kompaktna kvadratura i tražen tip nekretnine

U pitanju je stan sa dve spavaće sobe, što predstavlja jedan od najtraženijih tipova nekretnina među kupcima iz Srbije i regiona, naročito kada su u pitanju letnje destinacije poput Halkidikija.

Foto: Facebook/Grčka - prodaja nekretnina

Površina od 55 kvadrata svrstava ga u manje apartmane, ali upravo takve nekretnine često nude najbolji balans između cene i potencijala za izdavanje.

Cene i interesovanje kupaca

Cena od 95.000 evra dodatno izdvaja ovu nekretninu kao konkurentnu na tržištu, posebno kada se uzme u obzir blizina mora i turistički potencijal same lokacije.

Halkidiki već godinama važi za jednu od najtraženijih destinacija među kupcima iz Srbije, kako zbog relativne blizine, tako i zbog stabilne potražnje za izdavanjem tokom letnje sezone.