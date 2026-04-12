Na tržištu nekretnina u Grčkoj pojavila se nova ponuda koja privlači pažnju kupaca iz regiona. U mestu Lutra na Halkidikiju prodaje se dvosoban stan površine 55 kvadrata, po ceni od 95.000 evra.

Lokacija na par koraka od mora

Ovaj stan smešten je u kompleksu uz samu obalu, na svega 70 metara od plaže, što ga čini veoma privlačnim kako za lični odmor, tako i za izdavanje tokom turističke sezone.

Kompaktna kvadratura i tražen tip nekretnine

U pitanju je stan sa dve spavaće sobe, što predstavlja jedan od najtraženijih tipova nekretnina među kupcima iz Srbije i regiona, naročito kada su u pitanju letnje destinacije poput Halkidikija.

Foto: Facebook/Grčka - prodaja nekretnina

Površina od 55 kvadrata svrstava ga u manje apartmane, ali upravo takve nekretnine često nude najbolji balans između cene i potencijala za izdavanje.

Cene i interesovanje kupaca

Cena od 95.000 evra dodatno izdvaja ovu nekretninu kao konkurentnu na tržištu, posebno kada se uzme u obzir blizina mora i turistički potencijal same lokacije.

Halkidiki već godinama važi za jednu od najtraženijih destinacija među kupcima iz Srbije, kako zbog relativne blizine, tako i zbog stabilne potražnje za izdavanjem tokom letnje sezone.

Ne propustiteNekretninePRODAJE SE SALONAC, 110 m2, 2.000 PO KVADRATU?! Svi se zalete na oglas iz Zemuna, ali potom sledi što niko ne očekuje: Pa zar to još postoji? Evo gde je caka
NekretnineKoliko košta stan od 40m2 u izgradnji u Bulevaru kralja Aleksandra? Posebna cena za garažno mesto
NekretnineOvde je kvadrat samo 800 evra: Kvalitet života parira i prestonici, proglašen za najbolji grad u Srbiji
NekretnineRekordne cene za srpske njive: Sremske oranice najtraženije, prodaju se po ovoj cifri
