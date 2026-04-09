Ključ u bravi s unutrašnje strane vrata neće vas zaštiti od provalnika

Prodajem salonski stan od 110 kvadratnih metara. Ima tri spavaće sobe. Cena kvadrata 2.000 evra, ali stan je neuseljiv – to je početak jednog oglasa.

Na prvi pogled ponuda iz snova. Kvadrat znatno niži, lokacija pristojna, fotografije korektne. Ali postoji sitnica uz stan ide i podstanar. Tako piše u oglasu za prodaju stana u Zemunu.

Gde prestaje dobra investicija, a počinje pravni lavirint? Vlasnik stana i podstanar su u sudskom procesu oko prava na stan, tako piše u oglasu. Podstanari se pozivaju na "stanarsko pravo“ jer godinama žive u stanu i plaćaju kiriju.

"To pravo na zakup stana nije nasledivo ali Zakon o stanovanju, a kasnije Zakon o planiranoj izgradnji omogućava tim licima da kao članovi porodičnog domaćinstva ostanu u tom stanu. Odgovor na vaše pitanje, prodaja jeste moguća, prodavac je dužan da pruži zaštitu od evikcije i da upozori kupca o svim teretima koji postoje na tom stanu“, rekao je advokat Jovan Grubor.

Prodaja stana više puta

Ovo je tek jedna situacija u kojoj mogu da se nađu prodavci stana i kupci. Bilo je slučajeva kada su investitori tokom izgradnje jedan stan prodali više puta, pa su kupci pravdu morali da potraže na sudu.

Neretko, mnogi su se odlučivali da se u stan usele i promene bravu, kao što je to bio slučaj u Filmskom gradu, u Žarkovu pre desetak godina. Najgore su prošli oni koji su dali novac, a objekti nikad nisu izGrađeni.

"Iz našeg iskustva jedna gospođa je kupila stan koji je bio potpuno čist verujući da je prodavac vlasnik tog stana, a kasnije se ispostavilo da prodavac nije imao odgovarajući pravni osnov“, kaže advokat.

Pre nekoliko meseci, 30 porodica jedne zgrade na Voždovcu, sudskom presudom, ostalo je bez domova. Kada su pre više od 10 godina kupili stanove, nisu znali da ih je investitor stavio pod hipoteku.

Kupovina stana je jedna od najvažnijih investicija. Treba dobro razmisliti, raspitati se, proveriti. Blizina vrtića, škole, pijace, često budu ključni za donošenje tako važne odluke.

Međutim, kako su sporovi sve češći, važnija je dokumentacija. U spornim slučajevima poslednji korak je sud, a da do toga ne bi došlo, treba posebno obratiti pažnju na prvi - da li je stan legalan i bez finansijskih optrećenja.