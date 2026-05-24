Klizna sobna vrata danas su moderno i praktično rešenje koje sve češće zamenjuje klasična krilna vrata. Razvoj novih materijala i tehnologija doneo je funkcionalnije modele koji štede prostor i lako se uklapaju u savremene enterijere. Pored estetskog izgleda, njihova velika prednost je i dobra iskorišćenost prostora, posebno u manjim stanovima.

Prednosti i mane kliznih vrata

Najveća prednost kliznih vrata jeste ušteda prostora, jer nije potrebno ostavljati mesto za otvaranje krila kao kod standardnih vrata. Zbog toga omogućavaju fleksibilniji raspored nameštaja i praktična su za manje stanove ili domove u kojima žive slabije pokretne osobe. Takođe se lako i gotovo nečujno otvaraju i zatvaraju.

Mana im je nešto slabija zvučna i toplotna izolacija u odnosu na klasična vrata, pa se češće preporučuju za prostorije gde privatnost nije presudna. Za spavaće sobe, kupatila ili dečje sobe mnogi ipak biraju standardna krilna vrata.

Vrste kliznih vrata

Jednokrilna klizna vrata namenjena su standardnim prolazima širine od 70 do 120 centimetara i mogu biti zidna ili ugradna.

Dvokrilna klizna vrata koriste se za šire prolaze ili kao pregradni zidovi, a krila se mogu pomerati u istom ili suprotnim smerovima.

Načini postavljanja

Klizna vrata najčešće se dele na viseća i ugradna. Viseća klizna vrata podrazumevaju vrata okačena na šinu postavljenu pri vrhu zida ili ispod plafona, piše Daibau. Jednostavna su za montažu i održavanje, ali je mehanizam vidljiv, što nekima može narušiti estetiku prostora. Po želji, šine i nosači mogu se sakriti dekorativnim maskama.

Kod sistema ugradnih kliznih vrata, ona pri otvaranju ulaze u zid, pa su veoma praktična i elegantna. Za njih je potrebno posebno ležište unutar zida, zbog čega se najčešće planiraju tokom projektovanja ili renoviranja prostora.

Materijali

Klizna vrata mogu biti izrađena od drveta, stakla, aluminijuma, PVC-a ili kombinacije više materijala.

Drvena vrata ostavljaju topao i prirodan utisak, ali su teža i zahtevaju kvalitetnije nosače. Staklena vrata propuštaju dosta svetlosti i često se koriste u kancelarijama ili većim prostorijama. Aluminijumska vrata su lagana i izdržljiva, dok su PVC modeli najpovoljniji i laki za održavanje.

Koliko koštaju

Cena kliznih sobnih vrata najčešće se kreće između 200 i 350 evra, u zavisnosti od materijala, načina otvaranja i tipa konstrukcije. Ugradna vrata i modeli od kaljenog stakla uglavnom su skuplji od standardnih varijanti.