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Usred letnje sezone, iz poslastičarnica širom Srbije od početka jula bilo je povučeno čak 30 kilograma sladoleda nakon sprovedenih kontrola kvaliteta i bezbednosti ovog proizvoda. Pojačane inspekcijske provere pokazale su kakvo je stanje na tržištu, koje nepravilnosti su uočene, ali i kakve kazne očekuju one koji nisu poštovali propise.

Samo 10% proizvoda zapravo i sadrži alergene koji su navdeni pod rečenicom Može da sadrži tragove... Foto: Tetiana Vitsenko / Alamy / Profimedia

O rezultatima kontrole, povlačenju proizvoda i merama koje su preduzete za Kurir televiziju govorio je Nenad Vujović, Uprava veterine Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede.

Povlačenje sladoleda sa tržišta i kontrole kvaliteta u poslastičarnicama

Nenad Vujović objasnio je da je sladoled povučen jer nije bilo dokaza da je proizvod bezbedan za potrošače, kao i zbog utvrđenih higijenskih nepravilnosti.

- Sladoled je povučen i zatvorena su još tri pogona upravo iz razloga higijene i nepravilnosti koje su utvrdili poljoprivredni inspektori. Konkretno, za sladoled nisu postojale analize, odnosno nije mogao da se dokaže da je taj sladoled bezbedan za potrošače i to je bio razlog da se zaustavi njegova prodaja. Ova akcijska kontrola je samo prvi deo naših aktivnosti, nastavljamo sa proverama i u toplim mesecima koji slede bićemo prisutni u poslastičarnicama sa posebnim akcentom na sladoled - rekao je Nenad Vujović.

On je naveo da su kontrole poslastičarnica tokom leta pojačane, ali da se nadzor sprovodi tokom cele godine, prema proceni rizika i vrsti proizvoda.

Nenad Vujović, Uprava veterine Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Foto: Kurir Televizija

- Kontrole za kolače i poslastičarnice leti jesu pojačane, ali su naše kontrole planske. Prema proceni rizika u sezoni i vrsti proizvoda pravimo planove na koji način ćemo pojačavati nadzor u pojedinim oblastima. Tako je i sa poslastičarnicama, poljoprivredni inspektori na celoj teritoriji Republike Srbije kontrolišu bezbednost tog proizvoda - objasnio je Vujović.

Govoreći o povlačenju sladoleda, Vujović je istakao da neispravnost samog proizvoda nije česta, ali da inspekcija preventivno proverava uslove proizvodnje.

- Što se tiče neispravnosti samog sladoleda, nije često. Ono što mi kontrolišemo jesu uslovi za proizvodnju tog sladoleda, odnosno da li proizvođač preduzima sve mere da potrošačima ponudi bezbedan proizvod. Radimo preventivno, pre nego što sladoled dođe u prodaju - rekao je Nenad Vujović.

On je poručio da će svi objekti koji ne budu poštovali higijenske standarde biti zatvoreni.

- Svi oni koji ne poštuju uslove higijene biće zatvoreni. Sve ono što je prihvatljivo, naložićemo da otklone određene nedostatke, ali kada je u pitanju higijena, tu je podvučena granica - zaključio je Nenad Vujović.

03:23 DA LI SMO BEZBEDNI? Izvučeno 30 kilograma sladoleda iz prodaje u Srbiji, razlog će vas zabrinuti! Izvor: Kurir televizija

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00:46 Sneg sladoled Izvor: Tiktok/reesewitherspoon