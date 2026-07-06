Kakav sladoled jedemo: Šta je pokazala provera inspekcije u poslastičarnicama
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je poljoprivredna inspekcija tokom juna sprovela 62 inspekcijska nadzora kod subjekata koji se bave proizvodnjom poslastičarskih proizvoda i sladoleda.
Tokom ovogodišnjih kontrola zabeležen je manji procenat neusaglašenosti u oblasti sledljivosti, higijene i deklarisanja u odnosu na prethodne godine, što ukazuje na veći stepen usklađenosti proizvođača sa propisima.
Kontrole su bile usmerene na proveru usklađenosti poslovanja sa odredbama Zakona o bezbednosti hrane, pre svega u pogledu upisa u Centralni registar objekata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sledljivosti proizvoda i sirovina, ispunjenosti higijenskih uslova, primene sistema bezbednosti hrane zasnovanog na principima HACCP, kao i posedovanja dokaza o bezbednosti sladoleda.
Nedostaci
Navodi se da je tokom kontrola utvrđeno da tri subjekta nisu bila upisana u Centralni registar objekata, kod četiri su uočene nepravilnosti u deklarisanju proizvoda, dok 14 subjekata nije posedovalo izveštaje akreditovanih laboratorija o analizama bezbednosti proizvoda.
Nedostaci u pogledu sledljivosti utvrđeni su kod sedam subjekata, neispunjavanje higijenskih uslova kod četiri, dok su nepravilnosti u uspostavljanju ili funkcionisanju sistema bezbednosti hrane zasnovanog na principima HACCP utvrđene kod 15 subjekata.
Za utvrđene nepravilnosti inspekcija je donela 31 rešenje kojim je naloženo otklanjanje nedostataka, podnela pet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izrekla tri zabrane proizvodnje, kao i jednu zabranu prometa 30 kilograma sladoleda.
Ministarstvo navodi i da se nastavljaju pojačane aktivnosti na očuvanju bezbednosti hrane tokom letnjih meseci, sa posebnim akcentom na proizvodnju i promet poslastičarskih proizvoda i sladoleda, radi zaštite zdravlja potrošača.
"Bezbednost hrane jedan od najvažnijih prioriteta"
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić poručio je da je bezbednost hrane jedan od najvažnijih prioriteta Ministarstva i da zdravlje građana nema alternativu.
- Naš cilj je da preventivnim delovanjem, redovnim kontrolama i doslednom primenom zakona obezbedimo da svaki proizvod koji stiže do potrošača bude bezbedan. Inspekcijski nadzor nije usmeren samo na sankcionisanje nepravilnosti, već pre svega na prevenciju i podizanje standarda bezbednosti hrane. Očekujemo da svi proizvođači i prodavci dosledno primenjuju propisane mere, a Ministarstvo će i tokom jula i avgusta nastaviti pojačane inspekcijske kontrole kako bismo obezbedili visok nivo bezbednosti hrane na tržištu i zaštitili zdravlje potrošača - rekao je Glamočić.
Istovremeno, on je pozvao građane da tokom visokih temperatura budu posebno oprezni prilikom kupovine, transporta i čuvanja lako kvarljivih namirnica.
- Kupovinu treba obavljati isključivo u registrovanim objektima, pažljivo proveravati deklaraciju, rok upotrebe i uslove čuvanja proizvoda, a rashlađene i zamrznute namirnice što pre odložiti u frižider ili zamrzivač - poručio je ministar Glamočić.
Biznis Kurir/B92.net