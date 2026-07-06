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Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede saopštilo je da je poljoprivredna inspekcija tokom juna sprovela 62 inspekcijska nadzora kod subjekata koji se bave proizvodnjom poslastičarskih proizvoda i sladoleda.

Tokom ovogodišnjih kontrola zabeležen je manji procenat neusaglašenosti u oblasti sledljivosti, higijene i deklarisanja u odnosu na prethodne godine, što ukazuje na veći stepen usklađenosti proizvođača sa propisima.

Kontrole su bile usmerene na proveru usklađenosti poslovanja sa odredbama Zakona o bezbednosti hrane, pre svega u pogledu upisa u Centralni registar objekata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sledljivosti proizvoda i sirovina, ispunjenosti higijenskih uslova, primene sistema bezbednosti hrane zasnovanog na principima HACCP, kao i posedovanja dokaza o bezbednosti sladoleda.

Nedostaci

Navodi se da je tokom kontrola utvrđeno da tri subjekta nisu bila upisana u Centralni registar objekata, kod četiri su uočene nepravilnosti u deklarisanju proizvoda, dok 14 subjekata nije posedovalo izveštaje akreditovanih laboratorija o analizama bezbednosti proizvoda.

Nedostaci u pogledu sledljivosti utvrđeni su kod sedam subjekata, neispunjavanje higijenskih uslova kod četiri, dok su nepravilnosti u uspostavljanju ili funkcionisanju sistema bezbednosti hrane zasnovanog na principima HACCP utvrđene kod 15 subjekata.

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Za utvrđene nepravilnosti inspekcija je donela 31 rešenje kojim je naloženo otklanjanje nedostataka, podnela pet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izrekla tri zabrane proizvodnje, kao i jednu zabranu prometa 30 kilograma sladoleda.

Ministarstvo navodi i da se nastavljaju pojačane aktivnosti na očuvanju bezbednosti hrane tokom letnjih meseci, sa posebnim akcentom na proizvodnju i promet poslastičarskih proizvoda i sladoleda, radi zaštite zdravlja potrošača.

"Bezbednost hrane jedan od najvažnijih prioriteta"

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić poručio je da je bezbednost hrane jedan od najvažnijih prioriteta Ministarstva i da zdravlje građana nema alternativu.

- Naš cilj je da preventivnim delovanjem, redovnim kontrolama i doslednom primenom zakona obezbedimo da svaki proizvod koji stiže do potrošača bude bezbedan. Inspekcijski nadzor nije usmeren samo na sankcionisanje nepravilnosti, već pre svega na prevenciju i podizanje standarda bezbednosti hrane. Očekujemo da svi proizvođači i prodavci dosledno primenjuju propisane mere, a Ministarstvo će i tokom jula i avgusta nastaviti pojačane inspekcijske kontrole kako bismo obezbedili visok nivo bezbednosti hrane na tržištu i zaštitili zdravlje potrošača - rekao je Glamočić.

Sladoled se priprema za svega nekoliko minuta, a uz to obezbeđuje i dobru količinu proteina i vlakana Foto: Shutterstock

Istovremeno, on je pozvao građane da tokom visokih temperatura budu posebno oprezni prilikom kupovine, transporta i čuvanja lako kvarljivih namirnica.