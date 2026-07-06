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Svaki neuobičajen miris u automobilu predstavlja jasan signal koji ukazuje na konkretan problem. Nažalost, većina vozača te signale ignoriše ili jednostavno ne zna šta oni znače. Rezultat takvog ignorisanja je često dramatičan, sitan kvar čija bi popravka koštala pedesetak evra, lako se pretvara u ozbiljnu havariju od preko pet stotina evra.

1. Miris paljevine i izgorelog materijala

Kada osetite miris koji podseća na zapaljeni papir ili plastiku, to je jasan znak da se nešto u vozilu pregreva. Najčešći krivac su pregrejane kočnice, što se dešava ukoliko ste dugo vozili na nizbrdici ili ste zaboravili da do kraja spustite ručnu kočnicu. U tom slučaju, sistem će se ohladiti sam od sebe, ali ako miris ne prestaje, obavezno proverite kočione pločice i diskove. Kod automobila sa manuelnim menjačem, ovakav miris može ukazivati na kvar kvačila, posebno ako ste ga previše "klizali" ili grubo menjali brzine usled čega se papučica pregreva. Ipak, najopasniji uzrok je električni kvar. Ukoliko je pregoreo osigurač ili je došlo do kratkog spoja, osetićete oštar miris topljene plastike. U takvoj situaciji momentalno zaustavite vozilo, ugasite motor i uputite se u servis, jer električni kvarovi predstavljaju hitan slučaj i ne trpe odlaganje.

Šta se dešava automobilu kada vozite na rezervi Foto: Laura Pöyhönen / Alamy / Profimedia

2. Slatkast, težak miris nalik na sirup

Iako miris koji podseća na džem, vanilu, karamelu ili žvakaće gume deluje prijatno, u automobilu on predstavlja znak za uzbunu. Ovaj miris, koji se posebno oseća kada se motor zagreje, ukazuje na curenje rashladne tečnosti (antifriza). Njegova osnovna komponenta, etilen glikol, ima karakteristično slatku aromu. Ako ga osetite unutar kabine, to najčešće znači da postoji pukotina na radijatoru grejanja, oštećenje na crevima rashladnog sistema ili, u najgorem slučaju, ozbiljan problem sa zaptivkom glave motora. Vaš prvi korak mora biti provera nivoa rashladne tečnosti u posudi. Ukoliko on opada, nemojte voziti dalje dok ne otklonite kvar, jer se motor može pregrejati i trajno oštetiti. Ovaj miris nikada nije bezazlen.

3. Neprijatan miris pokvarenih jaja (sumpor)

Veoma intenzivan i odbojan miris koji asocira na pokvarena jaja ili kanalizaciju ukazuje na problem sa izduvnim ili gorivnim sistemom, tačnije sa katalizatorom. Uloga katalizatora je da pretvara sumpor-dioksid u bezopasne gasove, pa kada on ne funkcioniše ispravno, taj nesnosni miris prodire napolje. Uzroci mogu biti dotrajao katalizator, kvar na lambda sondi, ali i previše bogata smeša goriva zbog koje motor troši više nego što bi trebalo. U ovakvim situacijama obavezno uradite kompjutersku dijagnostiku jer će se verovatno upaliti lampica na instrument tabli. Katalizator je veoma skup deo, a ignorisanjem ovog upozorenja ćete ga samo još brže uništiti.

Šta je najčešći uzrok neprijatnog mirisa u automobilu? Foto: Andriy Popov / Alamy / Profimedia

4. Oštar miris benzina ili dizela u kabini

Ukoliko u kabini jasno osetite miris goriva, znatno jače nego kada ste na benzinskoj pumpi, to je siguran znak da negde postoji curenje. Problem može poticati od dotrajale pumpe, napuklih creva, loše zaptivenog poklopca rezervoara ili neispravnog kanistera sa aktivnim ugljem kod novijih vozila. Pored toga, uzrok može biti i oštećen injektor koji kaplje direktno na vreo motor. Ovoj situaciji morate pristupiti maksimalno ozbiljno, jer curenje goriva predstavlja direktan rizik od požara. Ako miris ne nestaje tokom vožnje ili primetite mrlje ispod parkiranog automobila, ne odlažite posetu mehaničaru.

5. Miris vrelog, zagrejanog motornog ulja

Miris masnog, prženog ulja, koji se obično oseti nakon duže vožnje ili dok stojite na semaforu, jasan je indikator da ulje negde curi i kaplje na usijane delove motora, poput izduvne grane ili samog bloka. Krivac za ovo je najčešće popustila zaptivka poklopca ventila, curenje na dihtungu glave motora ili problem sa pumpom za ulje. Prvo što treba da uradite jeste da proverite nivo motornog ulja na šipki. Ako primetite da ga ubrzano gubite, hitan odlazak kod majstora je neizbežan, s obzirom na to da ulje na vrelim površinama lako može izazvati vatru ispod haube.

Šta treba proveriti pre tehničkog predleda Foto: Vladimir Šporčić

6. Miris vlage, buđi i mokre trave

Ukoliko vas pri ulasku u automobil dočeka zagušljiv miris koji podseća na staru podrumsku prostoriju, vlažnu zemlju ili mokru travu, problem je u ventilacionom sistemu ili prisustvu vode u kabini. Najčešći uzrok je prljav i začepljen filter kabine koji bi trebalo menjati svake godine. Pored toga, na isparivaču klime se vremenom nakupljaju naslage bakterija i gljivica koje stvaraju ovu neprijatnu aromu, a krivac može biti i natopljen podni tapacirung usled prokišnjavanja. Rešenje je obično jednostavno i prilično jeftino – zamenite filter kabine i dezinfikujte sistem klima uređaja specijalnim sprejem, što će enormno poboljšati kvalitet vazduha i komfor.

7. Oštar hemijski miris amonijaka i kiseline

Ljut i izrazito neprijatan miris koji štipa za oči, nalik na amonijak ili jake hemikalije, signalizuje problem sa akumulatorom, što je posebno izraženo pri punjenju kod hibridnih ili električnih vozila. Kod automobila koji koriste klasične olovne baterije, oštećen ili prepunjen akumulator može početi da ispušta sumpornu kiselinu i vodonik. Ova mešavina gasova nije samo neprijatna za disanje, već je i izuzetno eksplozivna i opasna. Ukoliko osetite ovakav miris, odmah proverite stanje baterije. Ako je starija od četiri ili pet godina, najverovatnije je došlo vreme za njenu zamenu.