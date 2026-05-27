Neprijatan miris iz klima-uređaja u automobilu najčešće je znak da se u sistemu nakupila vlaga, a sa njom i bakterije, gljivice i druge nečistoće. Osim što miris može biti veoma neprijatan, takav vazduh kod osetljivijih osoba može izazvati simptome nalik na prehladu, iritaciju grla ili kijanje.

Zbog toga se preporučuje povremena dezinfekcija klimatizacionog sistema, idealno jednom godišnje ili barem svake dve godine. Najsigurnija opcija uvek je odlazak u servis, ali osnovno čišćenje vozači mogu da urade i sami.

Čišćenje pomoću spreja

Tehnički savetnik HAK-a Marin Morava objašnjava da se za jednostavnije čišćenje mogu koristiti posebni sprejevi za dezinfekciju klima-uređaja.

Sprej se najčešće postavlja na pod vozila, kod suvozačevog mesta, ispod plastične table.

Ispod limenke je dobro staviti veću krpu ili peškir.

Nakon aktiviranja spreja potrebno je uključiti klima-uređaj i postaviti ga na recirkulaciju vazduha.

Vrata vozila treba zatvoriti, a motor ostaviti da radi oko 15 minuta kako bi se sredstvo rasporedilo kroz sistem ventilacije.

Pritom je pametno uz sebe imati rezervni ključ, kako se automobil ne bi slučajno zaključao dok motor radi. Cena ovakvih sredstava obično kreće od oko šest evra.

Čišćenje pomoću pene

Druga mogućnost je čišćenje posebnom penom, ali taj postupak je nešto zahtevniji:

U tom slučaju treba izvaditi filter kabine.

Manji deo pene naneti na isparivač klima-uređaja, a veći deo uz pomoć priložene cevčice ubrizgati što dublje u ventilacione otvore.

Nakon toga penu treba ostaviti da deluje oko pola sata.

Potom se pokreće motor, uključuje klima-uređaj i ventilacija postavlja na najjači stepen. Svi ventilacioni otvori treba da budu otvoreni kako bi se sistem dobro produvao.

Cena pene za čišćenje klima-uređaja najčešće kreće od oko devet evra.

Važnost filtera kabine i odlazak u servis

Osim dezinfekcije, važno je redovno menjati filter kabine. Preporuka je da se to radi dvaput godišnje, a najmanje jednom, idealno u proleće. Prljav i začepljen filter smanjuje protok vazduha, slabi efikasnost ventilacije i može doprineti neprijatnim mirisima u kabini.

Ako se neprijatan miris vraća ubrzo nakon čišćenja, ako klima slabo hladi ili se u vozilu stalno oseća vlaga, tada je ipak najbolje otići u servis. To može da ukaže na dublji problem u sistemu klimatizacije koji se kućnim sredstvima ne može rešiti.