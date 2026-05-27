Prvi Srpsko-kanadski poslovni forum održan u Torontu označio je početak nove faze bilateralnih odnosa dveju zemalja, uz snažnu zajedničku poruku da Srbija i Kanada žele intenzivnije ekonomsko povezivanje, nove investicije i partnerstva u oblastima visokih tehnologija, energetike, veštačke inteligencije i inovacija.

Forum je okupio oko 40 srpskih privrednika iz gotovo 30 kompanija i više od 50 kanadskih kompanija i institucija, čime je postao najveći poslovni događaj. Tokom foruma održani su brojni bilateralni B2B razgovori srpskih i kanadskih kompanija, sa ciljem uspostavljanja konkretnih poslovnih partnerstava i novih investicionih projekata.

Zamenik predsednika Privredne komore Srbije Mihailo Vesović poručio je da forum u Torontu predstavlja „ozbiljan početak novih bilateralnih odnosa Srbije i Kanade“, ističući da je posle više od tri decenije u Kanadu stigla snažna i reprezentativna srpska privredna delegacija.

- Povodom obnovljenog direktnog leta Beograd–Toronto u Kanadu je došlo oko 30 kompanija iz Srbije, pre svega iz tehnološkog sektora, mašinske i elektro industrije, kao i IT i AI oblasti. Sa druge strane, veliko interesovanje pokazale su i kanadske kompanije, što potvrđuje da postoji ozbiljan potencijal za novu etapu ekonomske saradnje - istakao je Vesović.

On je naglasio da Srbija danas nudi stabilno i konkurentno poslovno okruženje, kao i snažan inženjerski i tehnološki potencijal, što su prepoznali i kanadski investitori koji su u poslednjih deset godina uložili više od 250 miliona evra u srpsku ekonomiju. Vesović je podsetio da u Srbiji već posluje više od 200 kompanija sa većinskim kanadskim kapitalom.

Poseban akcenat stavljen je na saradnju u oblasti digitalne transformacije i veštačke inteligencije, gde su srpske kompanije već prepoznate na severnoameričkom tržištu. Vesović je tokom foruma predstavio i GITEX AI Serbia, novi međunarodni tehnološki sajam posvećen veštačkoj inteligenciji i inovacijama, koji će Srbiju dodatno pozicionirati kao regionalni centar za napredne tehnologije i digitalnu ekonomiju.

Govoreći o potencijalima saradnje, Vesović je izdvojio i energetsku tranziciju, logistiku, transport, rudarstvo i razvoj naprednih industrijskih tehnologija kao ključne oblasti budućeg partnerstva. Posebno je ukazao na značaj posete kompanijama Bombardier i VentureLAB, jednom od najznačajnijih tehnoloških habova u Kanadi, gde su otvorene mogućnosti za saradnju u razvojnim i inženjerskim projektima visokih tehnologija.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Srbije Damjan Jović ocenio je da forum predstavlja „novo poglavlje u saradnji dve zemlje“, naglasivši da postoji jasna politička volja Srbije i Kanade za jačanje ekonomskih odnosa.

„Uloga politike je da stvori pozitivno okruženje za privredu, a upravo su privrednici ti koji će najviše doprineti povezivanju Srbije i Kanade. Obnovljena direktna avio-linija Beograd–Toronto biće snažan most za razvoj poslovnih i međuljudskih kontakata“, poručio je Jović.

Ministar energetike i rudarstva provincije Ontario Stiven Leče istakao je da Kanada želi intenzivniju saradnju sa Srbijom, posebno u oblasti nuklearne energije, kritičnih minerala i energetske tranzicije.

„Srbija je prijatelj Kanade i želimo da izgradimo još jače odnose i partnerstvo. Vidimo veliki prostor za saradnju u oblasti energetike i naprednih tehnologija“, rekao je Leče.

Ambasador Srbije u Kanadi Stefan Tomašević ocenio je da forum postavlja temelje za dugoročnu ekonomsku saradnju dve zemlje i izrazio uverenje da će se ovakvi susreti ubuduće organizovati redovno.

„Trgovinska razmena još uvek je ispod realnih potencijala, ali je današnji odziv kompanija i institucija najbolji dokaz da postoji snažan interes za nova partnerstva“, poručio je Tomašević.

Predsednik Parlamentarne grupe prijateljstva Srbije i Kanade Nenad Kuruc ocenio je da je reč o istorijskom trenutku u 85 godina diplomatskih odnosa dve zemlje.

„Povratak direktnih letova i uspostavljanje snažnije ekonomske saradnje pokazuju zajedničku spremnost Srbije i Kanade da grade moderno partnerstvo budućnosti“, rekao je Kuruc.

Ambasadorka Kanade u Srbiji Mišel Kameron poručila je da je uspostavljanje direktne avio-linije Er Srbije između Beograda i Toronta ogroman korak napred u bilateralnim odnosima i snažan podsticaj za novu dinamiku saradnje.

Na forumu je predstavljena specijalizovana izložba EXPO 2027 Beograd. Savetnik za EXPO 2027 Dušan Borovčanin pozvao je Kanadu da učestvuje na specijalizovanoj izložbi u Beogradu, ističući da će EXPO biti globalna platforma za povezivanje ekonomija, inovacija, kulture i ljudi širom sveta.

Srbija i Kanada godišnje imaju razmenu usluga vrednu više od 400 miliona dolara, a robe preko 200 miliona.

Poslovni forum u Torontu organizovan je uz podršku Privredne komore Srbije i Ambasade Republike Srbije u Kanadi, a dolazak srpske delegacije realizovan je prvim direktnim letom Er Srbije na liniji Beograd–Toronto posle 34 godine.