Srbija ostvaruje suficit u trgovini sa članicama CEFTA 2006, ali taj rezultat više govori o stabilnosti nego o strategiji rasta. Dve decenije nakon uspostavljanja sporazuma, region ostaje jedno od ključnih izvoznih tržišta Srbije, ali pun potencijal i dalje nije u potpunosti iskorišćen.

Izvoz Srbije u region CEFTA iznosi oko pet milijardi evra, uz suficit veći od tri milijarde, ali struktura razmene pokazuje dominaciju prehrambenih proizvoda i energenata. Proizvodi više dodate vrednosti, poput mašina i opreme, i dalje nisu dovoljno zastupljeni. To ukazuje da se CEFTA pre svega koristi za stabilno tržište, ali i da ima potencijal za unapređenje konkurentnosti.

U praksi, veliki broj kompanija CEFTA koristi operativno, oslanjajući se na postojeće kanale i partnere, bez sistemskog širenja na nove segmente tržišta. Mehanizmi poput pravila o poreklu robe, koja mogu uticati na cenu i tržišnu poziciju proizvoda, često ostaju nedovoljno iskorišćeni, kao i analiza tržišta zasnovana na podacima o uvozu, potražnji i konkurenciji. Posledica je da se postojeći izvozni potencijal ne koristi u punoj meri.

Analiza izvoznog potencijala dodatno potvrđuje ovaj obrazac. Na primer, izvoz Srbije u Albaniju ima potencijal od oko 350 miliona evra, od čega je više od 180 miliona neiskorišćeno. Sličan obrazac postoji i na većim tržištima u regionu. U Bosni i Hercegovini taj potencijal prelazi 380 miliona evra, dok u Severnoj Makedoniji iznosi oko 340 miliona evra. To pokazuje da prostor za rast ne zahteva nužno nove proizvode, već bolje korišćenje postojećih kapaciteta i tržišnih informacija. Najveći deo neiskorišćenog potencijala je u delatnostima već prisutnim u razmeni (energija, prehrambena, hemijska i metalska industrija).

Region se koristi, ali prostor za dalji razvoj ostaje otvoren. Ključno više nije da li kompanije izvoze u region CEFTA, već na koji način koriste postojeće mogućnosti, kao administrativni okvir ili kao alat za unapređenje konkurentnosti i dugoročni rast.