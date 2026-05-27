Grejna sezona je odavno završena i sada je pravo vreme za farbanje radijatora. U Srbiji majstori farbanje radijatora najčešće naplaćuju po rebru od 180 do 600 dinara u zavisnosti od toga da li je u cenu uključen materijal ili ne. Za radijatore sa ravnom pločom (panelne) cena se formira po kvadratnom metru.

Umesto da skupo plaćate majstore radijatore možete ofarbati i sami. U pitanju je jednostavan posao koji ne iziskuje previše vremena niti para. Svi radijatori bilo da su aluminijumski ili tučani (liveni) mogu se farbati na ovaj način. Bitno je da kupite odgovarajuću farbu, odnosno emajl za radijatore.

Postoje razne boje za radijatore, a cena jedne konzerve od 700 i 1.200 dinara i sa njom se može prefarbati dva do tri radijatora. Pored farbe potreban vam je razređivač (preporučuje se uljani) i četka za farbanje.

Možete koristiti i mali valjak za farbanje ako na radijatoru postoji više ravnih površina. Valjak je preporučljiv za novije aluminijumske radijatore koji imaju ravnu prednju stranu dok za stare tučane radijatore se koristi uglavnom samo četka.

Bitno je navesti da osim u belu, farbe za radijatore možete poručiti u bilo kojoj nijansi. Ovo je posebno zgodno ako želite da vam se boja radijatora slaže sa bojom zida na kojem se radijator nalazi i time ga vizuelno neutralisati.

Međutim, boje po RAL-u dostupne su samo kod pojedinih proizvođača, pa je potrebno da pronađete farbaru koja meša boje prema ton karti.

Kako se radijator farba

Farba se nanosi uglavnom u jednom sloju, a vreme sušenja je 5 do 6 sati.

Bitno je da pre početka farbanja dobro zaštitite pod i zid jer će vam farba zasigurno kapljati.

Farba se može razrediti razređivačem do 15% . Ove boje imaju dobru pokrivenu moć.

Pre nanošenja boje, potrebno je da se radijator dobro očisti. Čišćenje možete uraditi i sa krpom koju pokvasite sa razređivačem. Vrlo je bitno da radijatori budu čisti i bez prašine kako bi se boja lepo vezala. Šmirglanje radijatora je nepotrebno ukoliko nemate rđe ili oštećenja na metalu koje je potrebno ukloniti.

Ne žuti, otporan na čišćenje

Emajl pomaže da radijator da ne žuti. On se brzo se suši i nema neprijatan miris. Otporan je na temperature do 120 °C i ima sjajan završni premaz.