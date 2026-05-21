Iako je postavljanje podnih pločica delovao jednostavno, loše pripremljena betonska podloga dovela je do pucanja i pomeranja pločica već nakon kratkog vremena. Iz sopstvenog iskustva objasnio je zbog čega je proveravanje ravnosti poda i dobra priprema betona ključ uspešnog postavljanja pločica.

Tokom više decenija renoviranja različitih kuća radio sam projekte koje sam voleo više i manje. Postavljanje podnih pločica je posao u kojem uživam, ali mi je bilo potrebno dosta pokušaja i grešaka da bih stekao sigurnost.

Kada je reč o greškama koje ljudi prave pri postavljanju pločica, najveću sam napravio prvi put kada sam radio ovaj posao.

Supruga i ja smo odlučili da postavimo pločice dok smo završavali podrum u kući iz 1920-ih. Postavljanje pločica preko postojećeg betonskog poda delovalo je kao lak zadatak, posebno u poređenju sa gletovanjem zidova ili ugradnjom kupatila, piše HouseDigest.

Da sam se bolje informisao, shvatio bih da postavljanje pločica na čvrstu, ali neravnu podlogu dovodi do pucanja. Tu lekciju sam naučio na teži način.

Stari betonski pod u podrumu bio je uglavnom ravan, ali je na nekim mestima blago pomeren. Da sam koristio dugačku libelu, te razlike bi bile lako uočljive - ali nisam.

Pored toga, pod je imao mali odvod za kondenz iz sistema grejanja i hlađenja. Znao sam da mogu da postavim perforiranu drenažnu pločicu preko odvoda kako bi sistem nastavio da radi. Međutim, nisam uzeo u obzir blagi nagib poda oko odvoda, što nije bilo pogodno za direktno postavljanje pločica.

Zbog tih grešaka, ubrzo sam otkrio najveći nedostatak pločica: pločice su se pomerale i pucale čim su ljudi počeli da hodaju po njima.

Kako proveriti da li je beton ravan?

Postoji više načina da se proveri da li je betonska podloga ravna pre postavljanja pločica. Pošto sam tada radio sa ograničenim budžetom, najjednostavnije bi bilo da razvučem krednu liniju po podu i vidim gde postoje udubljenja i ispupčenja. Ta mesta sam mogao da označim i izravnam pre početka rada.

Druga opcija je bila da postavim dugu libelu na pod i obeležim previsoke i preniske tačke. Iako bi to zahtevalo vreme, takva priprema bi me poštedela kasnijeg menjanja popucalih pločica.

Ako je budžet veći, dobra ideja je iznajmiti lasersku libelu. Postavi se na sredinu prostorije i jasno pokazuje visoke i niske zone poda.

Pošto sam žurio i želeo da uštedim, pretpostavio sam da je pod "dovoljno ravan" i nastavio sa radom - što je bila greška.

Kako izravanati beton pre postavljanja pločica?

Iz iskustva sam naučio da je trebalo da izravnam neravan betonski pod pre postavljanja pločica. Nakon temeljnog čišćenja, sledeći korak je upotreba samonivelirajuće mase.

Na kasnijim projektima shvatio sam da je najbolje prvo naneti prajmer za beton, koji omogućava da se samonivelirajuća masa dobro veže za postojeći pod. Primer se nanosi slično kao farba, najčešće valjkom.

Kada se primer osuši, dodaje se samonivelirajuća masa. Važno je pripremiti dovoljnu količinu i naneti je od najudaljenijeg ugla prostorije ka vratima, kako se ne biste "zarobili" u prostoru.

Nakon sušenja treba ponovo proveriti ravnost poda. Ako postoje manja udubljenja, mogu se popuniti masom za reparaciju.