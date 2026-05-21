Slušaj vest

Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da se o prodaji ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije vode pregovori u okviru postojećih međudržavnih sporazuma i da treba sačekati zvanične komentare ovlašćenih učesnika pregovaračkog procesa.

- Nećemo obraćati pažnju na spekulacije koje se šire unaokolo, već treba polaziti od komentara zvaničnih predstavnika koji imaju ovlašćenje da vode pregovore - rekla je Zaharova na pitanje da li Rusija vodi pregovore sa drugim partnerima u vezi sa NIS-om, izuzev mađarskog MOL-a i kakav je stav Moskve prema potencijalnim privatnim kupcima ruskog udela u toj kompaniji, prenosi Sputnik Srbija.

Zaharova je rekla da NIS nastavlja normalno da funkcioniše i obezbeđuje građane i privredu Srbije neophodnim energentima.

- Pregovori oko Naftne industrije Srbije s naše strane vode se pod pokroviteljstvom Ministarstva energetike, uz učešće grupe Gasprom, uz oslanjanje na rusko-srpski međuvladin sporazum o saradnji u oblasti nafte i gasa. On je potpisan 2008. godine. Zato bih predložila da sačekamo zvaničan komentar od učesnika pregovaračkog procesa - rekla je ruska zvaničnica.

Pojedini mediji su objavili prethodnih dana da su za kupovinu ruskog udela u NIS-u zainteresovani privrednici među kojma su, kako navode, Ranko Mimović i Bogoljub Karić.

Licenca za pregovore o prodaji ruskog udela u NIS-u ističe 22. maja, a srpska naftna kompanija ima odobrenje američkog OFAC-a za rad do 16. juna.

OFAC je uveo sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva.

U toku su pregovori između Gaspromnjefta i mađarskog MOL-a o preuzimanju ruskog udela u NIS-u.