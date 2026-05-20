Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da situacija u vezi sa pregovorima oko naftnog sektora i kompanije NIS nije nimalo jednostavna, navodeći da razgovori sa kompanijom MOL "ne idu dobro", ali da se Srbija i dalje nada razumevanju američke administracije kada je reč o mogućim sankcijama.

Vučić je ocenio da se svet nalazi u ozbiljnoj ekonomskoj krizi, koja je, kako kaže, mnogo šira od problema na tržištu nafte. Govoreći o aktuelnim pregovorima i roku koji ističe 22. maja, Vučić je rekao da Srbija pokušava da pronađe održivo rešenje, ali da nije siguran u pozitivan ishod.

- Nama ovo sa MOL ne ide dobro, ne ide sjajno. Uvek ćemo da ostavimo mogućnost da se to uradi kako treba, ali nisam preveliki optimista - rekao je Vučić.

Dodao je da očekuje da će američka kancelarija za kontrolu strane imovine OFAC imati razumevanja za poziciju Srbije.

- Nadam se da će američki OFAC razumeti poziciju Srbije i da neće Srbija ni kriva ni dužna biti kažnjena i ja ih molim da to razumeju - naveo je predsednik Srbije.

Vučić je poručio da je situacija daleko komplikovanija nego što javnost može da vidi i da se u pozadini vode ozbiljne političke i poslovne igre.

- Kad bih pričao sve što znam o svemu tome u poslednjih godinu dana, film biste mogli da napravite, da samo vidite ko nas sve kako vara, laže, kakve se sve igre igraju, šta je iza kulisa - rekao je Vučić.

Uprkos tome, predsednik Srbije tvrdi da će država uspeti da obezbedi stabilnost i zaštiti interese građana. Vučić je naglasio da je osnovni zadatak države da sačuva ekonomsku stabilnost i pomogne građanima u uslovima globalne krize.

- Naš je posao da brinemo o ljudima i da pronađemo način kako da izađemo iz ove teške svetske ekonomske krize - rekao je predsednik Vučić i dodao da će Srbija "izdržati sve" uprkos pritiscima i izazovima.