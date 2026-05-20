Za volontiranje na EXPO -u od 1 do 3 ESP boda: Predsednik Vučić i ministar prosvete pojasnili detalje
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji prisustvuje obeležavanju 15. godišnjice programa Svet u Srbiji u Palati Srbija, odgovorio je na pitanje studentkinje vezano za volontiranje na Ekspu.
- Ako 15 dana volontirate dobijate nekakve studentske bodove. Objasniće vam to ministar. Koliko god da su mi objašnjavali, nisam shvatio. U svakom slučaju, dobrodošli ste. Ja molim ove iz Vlade da nekad nešto jednostavno urade. Mi vas želimo da predstavimo kao deo nas. Bićemo beskrajno srećni da po tom pitanju pomognete. Divno vas je danas videti. Spremite se za to. Mislim da će to biti veliko iskustvo za vas, da pomognete u prevođenju, pokazivanju grada.
Ministar Dejan Vuk Stanković kaže da se za volontiranje dobijaju 3 ESP boda.
- Za svaku nedelju dobija se po jedan bod - rekao je ministar.
- Mislim da je mnogo važnije od tih bodova, što će to biti veliko iskustvo za sve vas. Uvek sam i svuda mnogo naučio, gde god sam bio. Bogati ste i onoliko koliko ljudi poznajete - dodao je Vučić.
