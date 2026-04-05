Slušaj vest

- Ponosan sam na našu zemlju, na to što radi i što se gradi. Danas prvi put jasno vidimo kako će EXPO 2027 da izgleda. Ovo je potpuno drugo lice Srbije, ono na čemu smo zasnivali naše snove, uspehe i dalji napredak. To će biti najlepši deo Beograda i jedno od najboljih mesta za život u Srbiji - rekao je Vučić tokom obilaska.

On je dodao da je ovaj projekat nešto o čemu su naši preci mogli samo da sanjaju.

- Ovo je oslonac za budućnost o kojoj naši dedovi i očevi nisu mogli ni da sanjaju, a koju danas zajedno stvaramo. Sve to ćemo uspeti zajedno sa građanima Srbije, sa svima koji su želeli mir i stabilnost. Mnogo toga dobrog i mnogo toga lepog stvaramo. Ponosan na naše ljude, na njihov rad, trud i veru u Srbiju, zahvalan svima koji su deo ovog istorijskog posla. Želimo da radimo, da napredujemo i menjamo lice Srbije i u tome ćemo da uspemo, poručio je Vučić

Vučić je gradilište obišao autobusom zajedno sa prvim potpredsednikom Vlade Srbije i ministrom finansija Sinišom Malim, gradskim menadžerom Miroslavom Čučkovićm i glavnim arhitektom nacionalnog pavoiljona Dušanom Jovovićem kao i sa predstavnicima medija.

Hotel sa 400 soba

"Gradimo hotel koji će imati 400 soba, a gradimo i zgrade sa 1.500 stanova koje će biti gotove na leto. Već 223 stana rezervisano je za leto, to je domaći investitor. Takođe, hotel će biti odmah pored Ekspa, to je na primer bio problem na Ekspu u Dubaiju, to im je bila velika mana i problem jer nisu imali kako ljudi da doću do izložbe", rekao je Mali.

Mali navodi da će nacionalni paviljon moći da primi oko 100.000 ljudi u toku dana.

"Posle Ekspa gradićemo ovde i vrtić i školu, a onda će se nastaviti gradnja ka Novom Beogradu. Objekti na gradilištu Ekspa biće gotovi do 1.decembra", objasnio je Mali.

Vučić i Mali su potvrdili da na gradilištu radi više od 4.000 radnika.

"Očekuju nas brojni projekti, sve ćemo uspeti zajedno da radimo i gradimo. Uskoro kreću radovi, za dva do tri meseca, na Vožd Karađorđu, ubrzano radimo na brzoj saobraćajnici Beograd - Zrenjanin i "Smajliju", velika stvar za srednji Banat, menjamo lice Srbije", rekao je Vučić.

Veliki broj stranih radnika na gradilištu

Vučić izjavio je danas da Srbija ima izuzetno vredne i sposobne radnike, ali da ih nema dovoljno, zbog čega veliki broj stranih radnika učestvuje na izvođenju radova na objektima za međunarodnu izložbu Ekspo 2027. u Surčinu.

"Postajemo sve bogatija zemlja, ali nedovoljno sposobna da sami izvršimo radove. Na izgradnji objekata za međunarodnu izložbu radi oko 2.500 stranih radnika. Prema informacijama koje sam dobio, oko 60 do 70 odsto stranih radnika radi na gradilištu zato što nemamo dovoljno naših radnika", dodao je predsednik.

Kako je naveo, domaći radnici su vredni i sposobnosti ali ih nemamo dovoljno.

"Postali smo kao Zapad, kao Belgija i Holandija, dođu stranci koji rade teške i zahtevne poslove jer mi nemamo dovoljno radnika. Sve nam nedostaje, bravara, zavarivača, tesara i svega drugog. Loše smo se ponašali u obrazovanju mnogo godina, a poslednjih godina smo se bavili pametovanjem i politikom, umesto učenjem i dualnim obrazovanjem", rekao je Vučić.

"EXPO će biti najlepši deo Beograda"

Vučić je naveo da će ovo biti najlepši deo Beograda.

"Kao što sam sam rekao za Beograd na vodi, pa ste me svi gledali u čudu. Ovo će biti najbolji deo u Srbiji posebno jer se nalazi u donjem delu Srema", rekao je on.

"Po prvi put da jasno vidim kako će šta izgledati. Za mesec dana kada opet dođemo tek ćemo videti kako će sve napredovati. Baš sam srećan što ovo vidim", naveo je predsednik.

Što se tiče problema oko dinamike radova na Nacionalnom stadionu, Vučić je naveo da tu ima nekoliko problema.

"Ima tu nekoliko problema i svi će oni uvek naći dovoljno opravdanja za sebe. Ali to će svakako biti lepotica, najlepši stadion na celom svetu, moći ćemo 2028. ili 2029. godine gledati finale lige Evrope ovde, u Beogradu. Dovodićemo to najveće svetske zvezde i kompanije da dovedemo tu, da bude prepuno sadržaja, kafića, restorana", rekao je Vučić.

Uskoro otvaranje novih saobraćajnica

"Završavamo i brzu saobraćajnicu Vrba- Adrani, to je 12 ili 14 kilometara. Do kraja godine da se završi do Golupca Dunavska magistrala. Napadamo s radovima i Arilje - Ivanjica, Kraljevo - Raška - Novi Pazar. Fruškogorski koridor ćemo većinu uraditi, ostaće nam nekih 12 kilometara da uradimo sledeće godine. Takođe, "Smajli" žestoko napadamo, ovo nije viđeno od 1945. godine kao i ove sve stvari koje radimo u Beogradu", objasnio je Vučić.