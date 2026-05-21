Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je danas radove na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Veliko Središte u okviru jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata na području Vršca i ovog dela Banata.

Ministarka je naglasila da ovaj projekat ima strateški značaj jer direktno doprinosi unapređenju komunalne infrastrukture, zaštiti voda, smanjenju zagađenja i podizanju ukupnog kvaliteta života građana.

Foto: Bojan Velovan

„Danas smo u južnom Banatu, na teritoriji grada Vršca, pokazali da za Srbiju, za Vladu Republike Srbije i za Ministarstvo zaštite životne sredine, nema razlike po pitanju investicija - bilo u selu, u manjem mestu ili u gradu. Uverila sam se da radovi na izgradnji 26 kilometara kanalizacione mreže u naseljima Gudurica i Veliko Središte napreduju odličnom dinamikom. Posebno sam zadovoljna što će kada se završe ovi radovi mreža biti priključena na postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, koje je trenutno u funkciji za 25.000 ekvivalent stanovnika, a ima kapacitet za duplo više“, rekla je Pavkov.

Ministarka je naglasila da je ovaj projekat dokaz sistemskog pristupa i saradnje između potreba lokalne samouprave, brzog reagovanja Ministarstva zaštite životne sredine i veoma dobrog terenskog rada izvođača i nadzora.

Sara Pavkov u Vršcu Foto: Bojan Velovan

„Ponosna sam što je ovde na terenu sve besprekorno, što implementacija ide bez prepreka. Razgovarali smo danas direktno sa izvođačima da vidimo da li ima nekih poteškoća, kako bismo mogli da pomognemo. Pored eko-turizma i održivog turizma, dodatna čar ovog kraja je što smo nadomak vrlo važnih zaštićenih područja - PIO „Vršačke planine“, a nedaleko je i jedno od najvažnijih peščarskih staništa u ovom delu Evrope, ne samo Srbije - Deliblatska peščara. Kada se završi izgradnja kanalizacione mreže, obezbedićemo građanima Vršca i okolnih sela, da otpadne vode budu u potpunosti prečišćene u skladu sa evropskim standardima. Posebno želim da pohvalim gradonačelnicu Draganu Mitrović i njen tim na izuzetnom radu i doprinosu da Vršac bude nosilac ekoloških promena u budućnosti“, rekla je Pavkov.