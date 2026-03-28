Nacioalni stadion je do pre nekoliko godina mogao da se vidi samo na fotografijama, sada već ulazi u završnu fazu izgradnje. Na prostoru od 114 hektara niče moderan sportski kompleks koji će ispunjavati najviše FIFA i UEFA standarde i postati centar razvoja domaćeg fudbala.

Stadion će biti visok oko 50 metara, 5.000 kvadratnih metara zelenih prstenova oko stadiona, 43 lokala i 3.700 parking mesta, amoći će da primi 52.000 posetilaca.

Ministar finansija Siniša Mali nedavno je istakao da će u stadion biti ugrađeno 120.000 kubnih metara betona, od čega 19.000 tona čelika, kao i puno napora, truda, rada, želje, umeća i znanja kako da Srbija dalje napreduje.

Stadion će imati i šoping centar, fudbalsku akademiju, muzej FS Srbije. Planiran je kao multifunkcionalni sportski objekat namenjen za međunarodna takmičenja od najvećeg značaja, a može se koristiti i za različite kulturne i druge manifestacije.

Predviđeno je i ukupno 49 parking mesta za autobuse, 3.323 za automobile, 145 parking mesta za vozila sa električnim punjenjem, 242 mesta za vozila za osobe sa invaliditetom, 33 za kombi i 40 za taksi vozila, kao i 45 dupla parking mesta za bicikle. Ukupni brojevi parking mesta su podložni izmenama budući da je planirano da se parkiranje delimično odvija i na susednim parcelama u narednim fazama projekta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas tokom obilaska radova da se nada da ćemo za godinu ili dve imati na Nacionalnom stadionu finale Lige Evrope.

- To će biti podstrek za decu koja treba da igraju fudbal u budućnosti, i koji će to bolje da vide od nas matorih - kazao je predsednik.

UEFA je saopštila da se FSS kandidovao da novi Nacionalni stadion u Beogradu bude domaćin finala Lige Evrope 2028. godine.

Pored Srbije, u konkurenciji za finale Lige Evrope 2028. godine nalaze se i Francuska sa stadionom u Lionu i "Parkom Prinčeva" u Parizu, Italija sa stadionom Juventusa u Torinu i Rumunija sa Nacionalnim stadionom u Bukureštu.

Planiraju izgradnja fudbalske akademija

Pored stadiona, planirana je izgradnja fudbalske akademije, muzeja FSS, tržnog centra i rekreativnih zona. Do kompleksa će ići redovna linija Beogradskog voza, čime se obezbeđuje laka dostupnost i posetiocima iz drugih delova zemlje.