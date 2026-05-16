Slušaj vest

Više od 2.400 ljudi prijavilo se za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 već prvog dana od otvaranja prijava, saopštila je kompanija Expo 2027 d.o.o, navodeći da interesovanje stiže i iz brojnih zemalja širom sveta.

Volonterska platforma otvorena je 15. maja, tačno godinu dana pre svečanog otvaranja Specijalizovane izložbe Ekspo 2027, a zainteresovani građani mogu da se prijave putem sajta join.volunteer.expobelgrade2027.org. Dodatne informacije dostupne su i preko kontakt centra na broj 0112027555.

- Reakcija budućih volontera prvog dana pošto je počelo prijavljivanje, potvrđuje da mnogi građani vide Ekspo kao jedinstvenu priliku da budu deo najvećeg događaja u svetu i najvećeg koji je ikada organizovan na prostorima jugoistočne Evrope. Oni vide šansu da budu ne samo gosti, već i domaćini manifestacije koja će okupiti više od 130 zemalja i da na taj način daju lični doprinos predstavljanju svoje zemlje pred celim svetom - rekao je Danilo Jerinić, direktor kompanije Expo 2027 d.o.o.

Kako se navodi, prijave su stigle iz Australije, Nemačke, Švajcarske, Japana, Austrije, Azerbejdžana, Kine, Francuske, Gambije, Nigerije, Pakistana, Rusije, Kanade i Brazila, ali i iz zemalja regiona — Albanije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Punoletni građani iz Srbije i sveta mogu da konkurišu za neku od 48 pozicija koje su trenutno predviđene u organizaciji izložbe. Specijalizovana izložba Ekspo 2027 trajaće 93 dana, a volonterski program biće najveći ikada organizovan u regionu Zapadnog Balkana.