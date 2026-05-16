U spornoj mešavini zamrznutog bobičastog voća poreklom iz Srbije u kojoj je u Nemačkoj otkriven hepatitis A, svega 30 odsto je voće iz Srbije, dok je ostatak uvezen iz Poljske, tvrdi za Kurir Paun Petrović, vlasnik i direktor porodične firme "Frigo Paun" d. o. o. iz Požege, koja je spornu pošiljku upakovala i izvezla još u oktobru prošle godine.

Dok nadležne inspekcije ministarstva poljoprivrede Srbije i Poljske utvrđuju gde je došlo do propusta u postupanju sa svežim voćem koje je kontaminirano hepatitisom A, vlasnik hladnjače "Frigo Paun" tvrdi da je Nemcima uputio prigovor tražeći da analiziraju svaku pojedinačnu vrstu voća kako bi se utvrdilo iz koje zemlje potiče.

- Mi smo uložili neku vrstu reklamacije na to jer je trebalo da oni urade pojedinačnu analizu svakog voća od tih šest vrsta, kako bi se videlo u kom voću je virus, jer je to smrznuto voće i virus ne može da se širi. Ta mešavina voća sadrži 10 odsto maline i 20 odsto kupine iz Srbije, dok ostalih 70 odsto čine crvena i crna ribizla, jagoda i borovnica koje smo uvezli iz Poljske. U Nemačku smo izvezli kamion od 19 tona te mešavine i, osim količine od 1.700 tona, koju još imaju na lageru, sve se pojelo i niko se od potrošača nije žalio, niti se ko razboleo - objašnjava Petrović za Kurir.

VOĆE IZ POLJSKE DVA PUTA KONTROLISANO Paun Petrović, direktor i vlasnik hladnjače "Frigo Paun" iz Požege, tvrdi za Kurir da je voće koje je uvezao iz Poljske pored kontrole prilikom uvoza slao u laboratoriju na dodatnu analizu i kontrolisani uzorci su bili ispravni. - I pored toga što granična inspekcija kontroliše voće prilikom uvoza i mi ga šaljemo u laboratoriju na analizu. Uzimamo uzorke iz više kartona, zna se kako se to radi. Ne može biti zaražen ceo kamion, to je možda jedan dodir u nekoliko voćki - naglašava Petrović.

Hepatitisa A nema od 2013.

On ističe da u Zapadnoj Srbiji od 2013. godine nije zabeležen nijedan slučaj hepatitisa A, pa smatra da je nemoguće da je naše voće kontaminirano, a da se niko od berača ili drugih ljudi u lancu proizvodnje nije razboleo, niti obratio lekaru.

Paun Petrović, vlasnik i direktor porodične firme "Frigo Paun" Foto: Privana arhiva

- Nadležne inspekcije su bile kod nas u sredu i mi smo im pokazali svu dokumentaciju iz koje se vidi sledljivost i poreklo voća. Na otkupnom mestu ima 10 proizvođača malina i s njima će inspekcija razgovarati u ponedeljak. Sastanak s proizvođačima kupina koje su otkupljivane na drugom otkupnom mestu obaviće se posle toga kako bi se utvrdilo da li su pravilno postupali sa svežim voćem. Poljska inspekcija vrši kontrolu u hladnjačama od kojih smo mi kupili četiri vrste voća koje smo upakovali s našim i izvezli - kaže Petrović i dodaje da je mešavina tog voća izvezena i u Tursku i Saudijsku Arabiju.

Inspektori kontrolišu papire

Podsetimo, obaveštenje o sumnjivoj pošiljci izdao je RASFF sistem za brzo uzbunjivanje i obaveštavanje o hrani, a načelnik Odeljenja poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izjavio je za Kurir televiziju da su inspekcijske službe Ministarstva poljoprivrede započele postupanje u skladu s važećim protokolima koji se primenjuju u ovakvim slučajevima.

- Poljoprivredna inspekcija izvršila je kontrolu kod proizvođača i u hladnjači u Požegi, kako bi se proverila tačnost podataka iz primljene notifikacije. Utvrđeno je da se radi o proizvodu u pakovanju od 300 grama, koji sadrži šest vrsta voća, uključujući dve vrste poreklom iz Srbije. Putem sistema sledljivosti identifikovan je i kompletan lot namenjen izvozu u Nemačku, pri čemu dosad nije uočen problem u domaćem delu proizvodnje. Podaci su prosleđeni fitosanitarnoj inspekciji koja nastavlja dalje postupanje u okviru svojih nadležnosti, a javnost će o svim narednim informacijama biti blagovremeno obaveštavana - objasnio je Vujović.

On je dodao da će Ministarstvo poljoprivrede Srbije nastaviti da prati situaciju i postupa u skladu s nalazima nadležnih organa.

Ukoliko se predmetna pošiljka vrati u Republiku Srbiju, granična fitosanitarna inspekcija će izvršiti pregled pošiljke i uzorkovanje radi laboratorijskog ispitivanja na prisustvo navedenog patogena, dodaje se u saopštenju.

SIMPTOMI HEPATITISA A Hepatitis A često izaziva simptome slične gripu, žuticu, mučninu i bol u stomaku, ali retko dovodi do hronične bolesti ili trajnog oštećenja jetre. Simptomi hepatitisa A pojavljuju se dve do šest nedelja nakon izlaganja, a najčešći su: - umor i malaksalost - mučnina i povraćanje - bol ispod desnog rebra - gubitak apetita - temperatura - tamna mokraća - žutilo kože i očiju (žutica).

Loš uticaj na izvoz voća

Agroanalitičar Branislav Gulan ističe za Kurir da svaka loša informacija može negativno da utiče na izvoz voća iz Srbije.