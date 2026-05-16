Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Prijepolje organizovala je 37. Sajam zapošljavanja i obrazovanja na kojem je 15 poslodavaca iskazalo potrebu za više od 80 radnih mesta, dok je manifestaciju posetilo više od 500 nezaposlenih lica.

Na sajmu su učestvovali poslodavci iz različitih oblasti privrede, a zainteresovani građani imali su priliku da direktno razgovaraju sa predstavnicima kompanija, predaju radne biografije i informišu se o uslovima rada i mogućnostima zaposlenja.

Sajam su posetili i brojni nezaposleni građani u potrazi za novim zaposlenjem. Elma Memović kaže da nakon napuštanja prethodnog posla očekuje novu priliku.

- Radila sam po 12 sati dnevno. Pre nekoliko meseci sam napustila posao i sada tražim novu priliku. Nadam se da ću je pronaći - kazala je Memović.

Među posetiocima sajma bio je i Ivan Sekulić, master istoričar, koji je ranije radio kao zamena nastavnika u školama u Prijepolju.

- Trenutno tražim zaposlenje. Za naše zanimanje nije toliko teško pronaći posao, koliko je pitanje da li u određenom trenutku postoji potreba za tim kadrom - rekao je Sekulić.

Šef Odseka Nacionalne službe za zapošljavanje u Prijepolju Milan Srbljanović istakao je da su na sajmu najtraženiji bili pravnici, građevinski inženjeri, referenti prodaje i računovodstva, prodavci, magacioneri, šivači, krojači, pekari, kuvari, konobari i pica majstori.

- Danas je na sajmu učestvovalo 15 poslodavaca koji su iskazali potrebu za preko 80 slobodnih radnih mesta. Posebno bih pomenuo važan segment obrazovanja, jer su prisutne i srednje škole koje predstavljaju svoje obrazovne profile budućim srednjoškolcima - rekao je Srbljanović.

On je naveo da se na evidenciji filijale trenutno nalazi 9.567 nezaposlenih lica, od čega je najviše u Sjenici – 3238, zatim u Prijepolju 3.132, Priboju 2.225 i Novoj Varoši 972 lica. Dodao je i da je u odnosu na isti period prošle godine zabeležen pad nezaposlenosti za oko 7 odsto.

Podršku organizaciji sajma pružila je i lokalna samouprava. Elvin Banjica istakao je da Opština Prijepolje kontinuirano podržava aktivnosti Nacionalne službe za zapošljavanje.

- Opština Prijepolje je zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje sufinansirala programe samozapošljavanja. Učešće opštine iznosi tri miliona dinara, dok je Nacionalna služba izdvojila 4,5 miliona dinara. Ovakvi sajmovi su idealna prilika da se razmene informacije između onih koji traže posao i onih koji posao nude - kazao je Banjica.

Pored zapošljavanja, značajan deo sajma bio je posvećen i obrazovanju. Svoje obrazovne profile predstavile su srednje škole iz Prijepolja, a među njima i Ekonomsko-trgovinska škola Prijepolje.

Profesorka Alisa Duraković istakla je da je ovakav vid predstavljanja značajan za učenike završnih razreda osnovnih škola koji biraju buduće zanimanje.