Prema Popisu stanovništva iz 2022. godine, u zemlji je registrovano 123.584 napuštena stana. U slučajevima kada ne postoji zakonski naslednik, imovina prelazi u svojinu Republike Srbije.

Međutim, pravnici ističu da su takvi slučajevi retki, jer Zakon o nasleđivanju predviđa veoma širok krug potencijalnih naslednika - od potomaka, bračnog druga i roditelja, pa sve do daljih srodnika poput dedova, baba i njihovih potomaka.

Potraga za naslednicima

Advokat Brane Krunić objašnjava da bliži naslednici isključuju dalje, ali da sud i javni beležnik po službenoj dužnosti pokušavaju da pronađu naslednike, čak i ako žive u inostranstvu. Tek kada se iscrpe sve mogućnosti, imovina može pripasti državi, koja se zakonski ne može odreći nasleđa.

Prema podacima, najveći broj napuštenih stanova nalazi se u južnoj Srbiji (89.813), zatim u Vojvodini (23.750) i u Beogradskom regionu (10.021).

Razlozi za prazne nekretnine su različiti - od nerešenih imovinskih odnosa i nasledstva, do stanova koji se ne koriste ili su u lošem stanju. Stručnjaci ističu da mnoge od tih nekretnina ipak imaju vlasnike, ali da se ne koriste aktivno, dok su pojedine u novogradnji kupljene kao investicija ili povremeni stanovi.

Dug postupak

Postupak kada imovina pređe u vlasništvo države je dug i može trajati godinama. Sud oglasom poziva potencijalne naslednike da se jave u roku od godinu dana, a ako se niko ne pojavi, zaostavština se predaje Republici Srbiji na uživanje.

Država formalno stiče svojinu nakon tri godine za pokretne i deset godina za nepokretne stvari od otvaranja nasleđa. Pravni okvir predviđa da se u svakom trenutku mogu pojaviti naslednici koji imaju pravo da potražuju imovinu, jer to pravo ne zastareva. Kada država preuzme nekretninu, ona je deo javne svojine i njome upravljaju nadležni državni organi, najčešće kroz Republičku direkciju za imovinu.

U praksi, prodaja takvih nekretnina nije česta, osim u slučajevima suvlasništva ili posebnih postupaka javne prodaje udela, pišu 4zida.rs.