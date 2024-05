SVAKI PETI STAN U SRBIJI PRAZAN: U više od 500.000 nekretnina ne boravi niko - Da li bi rente bile niže da su dostupni na tržištu?

Na tržištu nekretnina u Srbiji sve je više novih stanova, ali iz godine u godinu raste i broj praznih nekretnina.

Između dva poslednja popisa stanovništva broj privremeno praznih stanova uvećan je za 34.499 stambenih jedinica, piše časopis Biznis i finansije.

Računica je da je svaki peti stan u Srbiji prazan.

Tokom popisa stanovništva 2022. godine evidentirano je 3,6 miliona stanova, od kojih je više od pola miliona prazno, a 23 procenata njih je na području Vojvodine.

foto: Shutterstock

Ako se ne računaju napušteni objekti, vikendice i poslovni prostori, kao i ono što je nastanjeno, a takvih je 2,6 miliona, tačno je 510.258 praznih stanova.

Brojni su razlozi za prazne stanove, od toga da su vlasnici u inostranstvu, da su kupljeni kao investicija i koriste se povremeno dok su vlasnici prijavljeni na drugim adresama, do toga da služe za školovanje i studiranje.

U Republičkom zavodu za statistiku u privremeno prazne stanove ubrajaju i one koji su završeni i neuseljeni, kao i one koji se adaptiraju i dorađuju, ili su u pitanju nekretnine sa nerešenim imovinsko-pravnim odnosima.

Čak i kada bi se ove nekretnine pojavile na tržištu, veliko je pitanje kako bi to uticalo na cene i da li bi mogao da se očekuje njihov pad.

foto: Shutterstock

- U slučaju da se pojavi veći broj praznih stanova na tržištu, renta bi bila jeftinija jer većom ponudom stanova za najam bi verovatno došlo do korekcije cena. Kada je reč o gradnji, iako se i ona oslanja na ponudu i potražnju, mislim da ponuda većeg broja stanova za izdavanje ne bi bitno uticala jer se te dve stvari ipak ne preklapaju, niti su cene zakupa stanova pratile prodajne cene kvadrata - rekao je izvršni direktor jedne novosadske agencije za nekretnine Dragan Rabati.

Samo na području Vojvodine je prazno 118.804 stanova. Tu prednjači Novi Sad, u kome ima 27.583 prazna stana, premda u ravničarskoj prestonici caruju kranovi, zgrade niču na sve strane, a svaki pristojniji stan koji se pojavi u oglasima za izdavanje 'plane' u roku od nekoliko sati.

Vrlo brzo i novoizgrađeni stanovi dobijaju nove vlasnike, dok cene u centru Novog Sada dostižu 3.500 evra za kvadrat, na periferiji grada su 1.400 evra, a zakup se kreće od 300 do preko hiljadu evra.

Posle Novog Sada, na području Vojvodine najviše praznih stanova nalazi se u Subotici. Podatak da u ovom gradu, gde se zakup može pronaći i za 200 evra mesečno, a kvadrat stana prodaje se od 1.300 evra pa naviše - ima 9.073 nenastanjena stana, mnoge je iznenadio.

- To što je devet hiljada stanova prazno, ukoliko je tačan podatak, to za mene znači da je dobar deo stanovništva Subotice otišao u inostranstvo da radi i ostale su nekretnine u kojima niko ne živi, niti se one izdaju. Sigurno da bi veća ponuda takvih praznih stanova uticala na snižavanje cena zakupa. Za sada to nije slučaj. Mnogi kupci su prethodnih godina ulagali novac u stanove, računajući na turizam ali to iziskuje puno vremena, pa su stanove izdali ili prodali - rekao je Dejan Graovac iz jedne agencije za nekretnine.

foto: Shutterstock

Slični problemi vezani za prazne stanove muče brojne evropske zemlje, od Portugala do Grčke sve je teže iznajmiti i kupiti stan, a situacija se pogoršala nakon perioda korone i rata u Ukrajini. Poraslo je interesovanje kupaca iz Istočne Evrope za stanove na zapadu starog kontinenta. Poljaci, Litvanci i Estonci ubrzano traže i kupuju manje nekretnine u Španiji, navodeći da ih na to motiviše iskustvo Ukrajinaca koji su bežeći od rata morali da se brzo pakuju, ne znajući gde idu.

Prema podacima Eurostata, prosečna cena najma stana u EU na kraju 2023. bila je za 25 procenata viša nego na početku 2010. godine, dok je prosečna kupoprodajna cena u odnosu na 2010. porasla za 50 procenata, navodi se u Deklaraciji o priuštivom, pristojnom i održivom stanovanju za sve, potpisanoj u martu u Belgiji.

Prema tom dokumentu, plaćanje troškova stanovanja, u šta spadaju stanarina ili rata kredita sa svim tekućim računima, predstavlja značajan finansijski teret za tri četvrtine svih evropskih domaćinstava.

biznis.kurir.rs/Beta