Naknade za rad stalnih sudskih tumača u Srbiji će od 23. maja biti veće za čak 150 odsto, predviđeno je izmenama Pravilnika o stalnim sudskim tumačima koje je donelo Ministarstvo pravde.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku Republike Srbije, naknada za pisani prevod povećava se sa dosadašnjih 600 dinara na 1.500 dinara po autorskoj strani. Istovremeno, naknada za usmeno prevođenje raste sa 1.200 na 3.000 dinara za svaki započeti sat prevođenja.

Važno je naglasiti da se ove tarife odnose na naknade propisane za rad po nalogu sudova i državnih organa, što ne znači automatski da će iste cene važiti i u privatnim prevodilačkim agencijama.

CENOVNIK - VISINA NAKNADA ZA PREVOĐENJE 1.500 dinara za svaku autorsku stranicu za prevod sa srpskog ili drugog jezika koji je u službenoj upotrebi u Srbiji na strani jezik

1.500 dinara za svaku autorsku stranicu za prevod sa stranog na srpski ili drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Srbiji

1.500 dinara za svaku autorsku stranicu za prevod sa jednog na drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Srbiji

600 dinara za svaku autorsku stranicu za prevod sa stranog na strani jezik

3.000 dinara za svaki započeti sat usmenog prevođenja od dolaska prevodioca na mesto gde se prevodi do prestanka potrebe za prevođenjem

Manjak tumača

Advokat iz Sremske Mitrovice koji je želeo da ostane anoniman smatra da povećanje tarifa samo po sebi nije problematično, ali da je mnogo ozbiljniji problem nedostatak stručnih sudskih tumača za pojedine jezike.

- Cena sama po sebi nije strašna. Problem je što za neke jezike nemate dovoljno pravih sudskih tumača, posebno u manjim sredinama poput Sremske Mitrovice. Dešava se da sudovi angažuju ljude koji nisu dovoljno stručni ili nemaju dovoljno iskustva - kaže on.

PREVODI SUDSKIH TUMAČA KORISTE SE ZA:

- sudske postupke

- državljanstva

- diplome

- izvode

- ugovore

- kupoprodaju nekretnina

- drugu službenu dokumentaciju

Prema njegovim rečima, za ređe jezike često je neophodno angažovati tumače iz Novog Sada ili drugih većih gradova.

- Ima kvalitetnih tumača, ali treba ih platiti i dovesti. Neki nisu želeli da rade za stare tarife jer im se jednostavno nije isplatilo da dolaze iz drugog grada radi jednog ročišta ili saslušanja - navodi sagovornik Kurira.

Dodaje i da je godinama problem bio kvalitet pojedinih prevoda i angažovanje osoba koje nisu dovoljno stručne za ozbiljne postupke.

- U manjim sudovima se često gledalo da se nekako odradi posao, umesto da se angažuje pravi sudski tumač. To je ozbiljna stvar jer od prevoda često zavisi čitav postupak - kaže advokat.

Problem i sa svedocima

Da problem nije samo u sudovima, potvrđuju i agenti za nekretnine, posebno kad su u pitanju kupci iz inostranstva.

Agentkinja za nekretnine Zorica Kasabašić iz Sremske Mitrovice objašnjava da prilikom overe ugovora sa stranim državljanima, osim sudskog tumača, zakon često zahteva i prisustvo dva svedoka.