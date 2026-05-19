Naknade za rad sudskih tumača i prevodilaca za pismeni prevod od 23. maja umesto 600 dinara za svaku autorsku stranicu biće 1.500 dinara
Novčanik
Ove naknade su poskupele 150 odsto: Udar na džep građana, a evo koji službenici će od toga profitirati
Slušaj vest
U Službenom glasniku je objavljeno i da se naknada za usmeno prevođenje sa 1.200 dinara za svaki započeti sat prevođenja povećava se na 3.000 dinara.
Pravilnik o izmenama Pravilnika o stalnim sudskim tumačima doneo je Ministar pravde Nenad Vujić.
Prevodilac, prema pomenutom dokumentu, ima pravo na nagradu za svoj rad prema sledećoj tarifi:
- za prevod pismena sa srpskog jezika ili drugog jezika koji je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji na strani jezik – 1.500 dinara za svaku autorsku stranicu;
- za prevod pismena sa stranog jezika na srpski jezik ili drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji – 1.500 dinara za svaku autorsku stranicu;
- za prevod pismena sa jednog jezika na drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji – 1.500 dinara za svaku autorsku stranicu;
- za prevod pismena sa stranog jezika na strani jezik – 600 dinara za svaku autorsku stranicu;
- za usmeno prevođenje – 3.000 dinara za svaki započeti sat prevođenja, s tim što se u vreme utrošeno za prevođenje računa vreme od dolaska prevodioca na mesto gde se prevodi do prestanka potrebe za prevođenjem.
Ovim pravilnikom propisuje se postupak postavljenja i razrešenja stalnih sudskih tumača – stalnih sudskih prevodilaca, kao i stalnih sudskih tumača za znakovni jezik slepih, gluvih ili nemih lica, te se određuje visina nagrade za njihov rad.
Kurir Bizni/Biznis.rs
Reaguj
Komentariši