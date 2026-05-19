U Službenom glasniku je objavljeno i da se naknada za usmeno prevođenje sa 1.200 dinara za svaki započeti sat prevođenja povećava se na 3.000 dinara.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o stalnim sudskim tumačima doneo je Ministar pravde Nenad Vujić.

Prevodilac, prema pomenutom dokumentu, ima pravo na nagradu za svoj rad prema sledećoj tarifi:

za prevod pismena sa srpskog jezika ili drugog jezika koji je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji na strani jezik – 1.500 dinara za svaku autorsku stranicu;

za prevod pismena sa stranog jezika na srpski jezik ili drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji – 1.500 dinara za svaku autorsku stranicu;

za prevod pismena sa jednog jezika na drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Republici Srbiji – 1.500 dinara za svaku autorsku stranicu;

za prevod pismena sa stranog jezika na strani jezik – 600 dinara za svaku autorsku stranicu;

za usmeno prevođenje – 3.000 dinara za svaki započeti sat prevođenja, s tim što se u vreme utrošeno za prevođenje računa vreme od dolaska prevodioca na mesto gde se prevodi do prestanka potrebe za prevođenjem.

Ovim pravilnikom propisuje se postupak postavljenja i razrešenja stalnih sudskih tumača – stalnih sudskih prevodilaca, kao i stalnih sudskih tumača za znakovni jezik slepih, gluvih ili nemih lica, te se određuje visina nagrade za njihov rad.