Taksa za ulazak u NP „Tara“ se naplaćuje za motorna vozila na ulaznim kapijama u Perućcu i na Kaluđerskim Barama.

Da podsetimo da je od 1.oktobra prošle godine na naplatnim rampama NP Tara počela elektronska naplata ulaska u nacionalni park po vozilu.

Dnevna taksa za automobile je 300 dinara, do 10 dana boravka u NP Tara je 800 dinara, a godišnja taksa iznosi 2.000 dinara. Za motocikle i male automobile dnevna taksa je 300 dinara, za kombi i mali automobili sa prikolicom taksa iznosi 500 dinara, za autobuse i manje kamione 700 dinara i za šlepere i kamione sa prikolicama 1.700 dinara.

Od ove takse su oslobođeni: fizička lica koja imaju prebivalište u zaštićenom području; fizička lica koja su zaposlena na prostoru zaštićenog područja, koja obavljaju poslove ili vrše službene radnje u zaštićenom području; fizička lica sa invaliditetom i posebnim potrebama i penzioneri sa najnižim iznosom penzije u smislu zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje uz podnošenje dokaza – poslednjeg primljenog čeka od penzije i zvanično od danas vozila sa BB i UE tablicama.