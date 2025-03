previše nameta REŠILI DA STAVE TAKSU NA HLEB, PA RAZBESNELI LJUDE! Ne žele svakodnevno da plaćaju ovo, napravili haos u zemlji

Foto: Profimedia

U Francuskoj nema ničeg spornog u odlasku do obližnje pekare po baget ili kroasan na putu do posla, ali nova ekološka politika mogla bi to da promeni.