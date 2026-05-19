Nakon godina pravnih postupaka i javnih rasprava, toranj visok 180 metara dostigao je svoju konačnu visinu, što predstavlja jednu od važnijih građevinskih prekretnica u Parizu u poslednjim decenijama.

Smešten kod Porte de Versailles u 15. arondismanu, ovaj kompleks mešovite namene od 42 sprata prvi je veliki neboder u užem centru Pariza još od završetka Montparnasse Tower 1973. godine. Projekat je postao simbol sukoba između očuvanja tradicionalnog, niskog urbanog pejzaža Pariza i potrebe za savremenim razvojem grada, piše Parametric architecture.

Staklena oštrica koja menja oblik zavisno od ugla

Zahvaljujući svom trouglastom obliku, kula je jedan od najupečatljivijih novih arhitektonskih projekata u Evropi. Posmatrana iz različitih uglova, deluje kao tanka staklena oštrica ili kao masivna piramida koja se izdiže iznad Pariza. Arhitekti iz studija Herzog & de Meuron projektovali su zgradu tako da smanje njen vizuelni volumen, uz maksimalno korišćenje prirodnog svetla i bolju energetsku efikasnost.

Izgradnja Tour Triangle bila je obeležena brojnim kontroverzama od samog predstavljanja projekta 2008. godine. Gradske vlasti Pariza su 2014. odbile projekat zbog zabrinutosti oko visine i uticaja na izgled grada, ali je plan odobren 2015. godine. Nakon više sudskih osporavanja, gradnja je konačno ušla u punu fazu 2022. godine.

Otvaranje planirano do kraja 2026.

Neboder bi trebalo da bude otvoren do kraja 2026. godine i da obuhvati kancelarije, hotel, konferencijske sale, prodajne prostore, restorane, vidikovce i kulturne sadržaje. Prema pojedinim informacijama, na višim spratovima mogla bi se nalaziti i panoramska atrakcija sa pogledom na ceo Pariz.

Sa visinom od 180 metara, Tour Triangle će biti jedna od najviših zgrada u Parizu, odmah iza Ajfelovog tornja i kule Montparnasse. Investitori ističu da je projekat osmišljen sa fokusom na održivost, uključujući energetsku efikasnost, velike staklene površine za prirodno osvetljenje, geotermalne sisteme i smanjene emisije ugljenika.

Pristalice smatraju da ovaj toranj predstavlja savremeni razvoj Pariza i potencijalnu transformaciju zone Porte de Versailles u novi poslovno-kulturni centar. Kritičari, s druge strane, i dalje tvrde da narušava prepoznatljiv arhitektonski identitet grada i otvara prostor za dalju izgradnju visokih objekata u centralnim delovima Pariza.

Ipak, uprkos svim polemikama, dostizanje pune visine potvrđuje da Tour Triangle više nije samo kontroverzan projekat na papiru. Nakon skoro dve decenije planiranja i osporavanja, staklena piramida postaje trajni deo panorame Pariza.