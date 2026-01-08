Slušaj vest

Poljoprivrednici iz sindikata Ruralne koordinacije takođe su blokirali pristup skladištu nafte DPA u Basensu, u blizini Bordoa.

Na licu mesta je prisutna policija, a vlasti su apelovale na vozače da izbegavaju pogođena područja.

- Demonstriramo već dve godine, a vlada nije preduzela nikakve akcije - rekao je predsednik Ruralne koordinacije Šarant-Primorske, Iber Eli.

Francuski premijer Sebastijan Lekorni očekuje se da sutra iznese saopštenje u vezi sa poljoprivrednim sektorom.

Farmeri su stigli u Pariz oko šest časova, a neki su se zadržali ispred Ajfelovog tornja sa upaljenim farovima, kako bi dodatno skrenuli pažnju na svoje zahteve.

Nezadovoljstvo poljoprivrednika koji protestuju već sedmicama, usmereno je protiv politike klanja goveda pogođenih bolešću kvrgave kože, niskih cena pšenice, visokih troškova đubriva i konkurencije iz zemalja Merkosura.

Vlada je pokušala da reaguje ograničenjem uvoza voća i povrća iz Južne Amerike koji sadrži zabranjene pesticide, ali sindikati te mere ocenjuju kao nedovoljne.