Beton je sinonim za čvrstinu i dugovečnost, ali ni on nije neuništiv. Zub vremena, temperaturne oscilacije, velika opterećenja i redovna zimska upotreba soli ostavljaju traga. Kada se pojave prve pukotine i površina počne da se kruni, klasične popravke malterom ili smesama za sanaciju često izgledaju neuredno, poput loše prišivenih zakrpa, a pritom su kratkog veka.

Logično rešenje bi bilo potpuno razbijanje starog i izlivanje novog betona, ali to sa sobom nosi ogromne troškove, buku, prašinu i nedelje radova. Upravo zato se sve veći broj vlasnika privatnih i poslovnih objekata okreće pametnijoj i isplativijoj alternativi, presvlačenju starog betona novim slojem asfalta.

Zašto je asfaltiranje preko betona pametan izbor

Ova metoda se najčešće primenjuje na dotrajalim prilazima, u dvorištima, na parkinzima ili industrijskim platoima. Njene glavne prednosti su:

Ušteda vremena i novca: Izbegavate iznajmljivanje teških mašina za razbijanje betona, plaćanje odvoza šuta i skupe pripremne zemljane radove. Ceo proces asfaltiranja često se završava u samo jednom danu.

Otpornost na putarsku so: Za razliku od betona koji burno reaguje i puca pod dejstvom soli za otapanje leda, asfalt je na nju znatno otporniji.

Odlična estetika i funkcionalnost: Dobijate savršeno ravnu, tamnu i glatku površinu bez korova i mahovine koji su ranije izbijali iz betonskih pukotina.

Manje stresa: Radovi prolaze uz minimalnu buku i prljavštinu u poređenju sa rušenjem postojeće ploče. Presudan faktor

Da bi ovaj poduhvat bio uspešan, postoji jedno zlatno pravilo, beton ispod asfalta mora biti statički stabilan. Asfalt je fleksibilan materijal, ali on ne može da kompenzuje strukturne nedostatke lošeg temelja. Ukoliko je betonska ploča tonula, ako se klati ili ima duboka, oštra oštećenja koja ukazuju na lošu nosivost tla ispod nje, stručnjaci će vam savetovati da ipak uđete u proces rušenja. Zbog takozvanog efekta "reflektivnih pukotina", svako pomeranje lošeg betona preneće se na novi asfalt i pocepati ga.

Kako izgleda pravilno izveden posao

Kvalitetno izveden posao zahteva striktno poštovanje građevinskih procedura kroz nekoliko povezanih faza. Sve počinje detaljnom sanacijom i čišćenjem, takozvanom nultom fazom. Pre bilo kakvih radova, betonska površina se mora temeljno oprati kako bi se u potpunosti uklonile nakupljene masnoće, blato i prašina. Nakon toga sledi obavezno popunjavanje i saniranje većih pukotina, kao i nivelacija podloge radi obezbeđivanja pravilnog pada za neometano oticanje kišnice.

Kada je površina idealno pripremljena, pristupa se nanošenju vezivnog sloja, odnosno prajmera. S obzirom na to da su u pitanju različiti materijali, obavezno je prskanje specijalne bitumenske emulzije kako bi se novi asfalt snažno i dugotrajno "zalepio" za glatku betonsku osnovu.

Sama završnica radova podrazumeva nanošenje asfalta, gde je od presudnog značaja odabir prave debljine sloja. Ova mera se ne sme prepustiti nagađanju, već se strogo određuje prema budućoj nameni i opterećenju površine. Ukoliko se uređuju pešačke staze i prostori po kojima se neće kretati automobili, sasvim je dovoljan minimalni sloj debljine od 3 do 4 centimetra. Za standardna privatna dvorišta, prilaze garažama i parking mesta namenjena putničkim vozilima, struka nalaže debljinu između 5 i 7 centimetara. Sa druge strane, kada su u pitanju industrijske zone, skladišta i sve površine koje moraju da izdrže teret kamiona i teške mehanizacije, neophodno je ugraditi sloj asfalta deblji od 7 centimetara.

Pored rizika od prenošenja pukotina sa loše pripremljenog betona, treba imati u vidu da održavanje ovakve površine može biti specifično. Ukoliko u budućnosti dođe do potrebe za ozbiljnijim popravkama, rad sa dva različita materijala (beton u osnovi, asfalt na vrhu) može zakomplikovati sanaciju.

Koliko to košta u praksi

Cena asfaltiranja direktno zavisi od debljine sloja, kvadrature, pristupačnosti terena (da li mašine mogu lako da priđu) i stanja vašeg starog betona. Cena osnovnog asfaltiranja (jedan sloj) kreće se u rasponu od 15 do 18 evra po kvadratnom metru.

Kada je u pitanju asfaltiranje uz ozbiljnije pripremne radove, odnosno ukoliko beton zahteva prethodno krpljenje, nivelaciju i obimno čišćenje, cena raste i iznosi od 25 do 35 evra po kvadratnom metru.

Konačnu cifru i potvrdu da li je vaš beton uopšte podoban za ovu vrstu radova može vam dati isključivo stručno lice nakon izlaska na teren. Konsultacija sa iskusnim putarima je korak koji se ne sme preskočiti ukoliko želite da vaša nova površina traje decenijama.

Alternative za beton

Mesecima na društvenim mrežama kruže snimci jednog od najpoznatijih majstora u Srbiji. Darko Kojić svoje pratioce obaveštava o svakom koraku izgradnje svoje nove kuće, od same kupovine placa, preko postavljanja temelja, pa sve do ugradnje bazena i sitnih, završnih radova. U jednom od svojih videa koji se tiču izgradnje, osvrnuo se na estetiku, ali i funkcionalnost dvorišta. Kako je istakao, odlučio se da beton ne zauzme ni delić prostora tamo gde bi ga mnogi stavili.

Beton bi leti reflektovao toplotu kroz prozore direktno u buduću dnevnu sobu, te se odlučio da ga na mestu parkinga i stazica zameni kamenom. Terasu i prostor oko bazena obložio je dekingom koji ispod ima konstrukciju koja doprinosi ventilaciji.

- Smanjujem troškove, a ne mislim o odvodima - rekao je Kojić, a na vama je da odlučite koja je od navedenih najkvalitetnija opcija za vaš dom, beton ili neka od njegovih alternativa.