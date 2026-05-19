Slušaj vest

Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, 68. po redu, otvoren je danas na Beogradskom sajmu, a predsednik Vlade Srbije prof.dr Đuro Macut istakao je da je važno što će na sajmu biti predstavljeni i potencijali specijalizovane izložbe ''EXPO 2027" kao velike prilike da se Srbija svetu pokaže kao zemlja znanja, inovacija i kreativnosti.

Sajam tehnike i tehničkih dostignuća traje do 22. maja, a na manifestaciji će se predstaviti oko 600 izlagača iz 31 zemlje i biće predstavljeno 70 inovacija i tehnoloških novosti.

Macut je rekao da je Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća jedna od najznačajnijih manifestacija tog tipa u regionu, kao i da ovogodišnji slogan manifestacije - "Tehnologija bez maske" veoma dobro opisuje vreme u kojem živimo.

Prema njegovim rečima, tehnologija danas nije samo deo budućnosti već deo svakodnevnog života, razvoja privrede, obrazovanja, medicine i čitavog društva.

- Kao lekar, profesor i čovek koji je čitav život posvetio nauci, duboko verujem da su znanje, istraživanje i inovacije najveća snaga jedne zemlje. Zato mi je posebno drago što danas ovde vidimo toliko mladih ljudi, naučnika, startap kompanija, instituta i privrednika koji svojim radom pokazuju da Srbija ima znanje i potencijal da bude deo savremenih svetskih tokova - kazao je Macut.

Istakao je da je ponosan što Srbija ulaže u razvoj naučno - tehnoloških parkova, digitalizaciju, veštačku inteligenciju i povezivanje nauke i privrede, jer, kako je ukazao, upravo u tome leži osnova budućeg razvoja.

- Posebno je važno što će se na ovom sajmu predstaviti i potencijali EXPO 2027, kao velike prilike da Srbiju svetu pokažemo kao zemlju znanja, inovacija i kreativnosti. Hvala svima koji svojim radom doprinose razvoju nauke i tehnologije u Srbiji - rekao je Macut.

Foto: Instagram/vlada.republike.srbije

Svečanom otvaranju sajma prisustvovali su i ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint i predsednik Nadzornog odbora Beogradskog sajma Marko Blažić.

U halama 1A, 2, 3, 3A i otvorenom prostoru Beogradskog sajma predstavljena su najnovija dostignuća iz oblasti industrijskih tehnologija - elektroenergetike, elektronike, telekomunikacija, procesne tehnike, brodogradnje, saobraćaja, klimatizacije, grejanja i hlađenja, logistike, materijala i opreme za profesionalne i naučne svrhe.

Sajam tehnike se smatra nezaobilaznim mestom za sve koji žele da budu u toku sa savremenim trendovima i razvojem tehnoloških inovacija, a takođe je mesto gde se razmenjuju iskustva i pronalaze rešenja koja unapređuju proizvodnju i poslovanje.

Koncepcijski je osmišljen kao multidisciplinarni forum u kojem se učesnici susreću sa ciljem razmene znanja, umrežavanja i pokretanja novih projekata, a ključna intencija svih učesnika jeste da ponude i pretpostave kako će se svet ubuduće razvijati.

Tokom četiri dana programa posetioci će imati priliku da čuju razgovore i prezentacije o najaktuelnijim temama poput predstojeće izložbe Ekspo 2027, razvoja i primene veštačke inteligencije, transfera tehnologija, saradnje i povezanosti unutar ekosistema, ali i da se upoznaju sa konkretnim inovativnim rešenjima naučnoistraživačkih organizacija, startapa i inovativnih kompanija.

Program će obuhvatiti više od 20 panela i tematskih sesija, uz učešće više od 60 govornika, dok će izložbenu postavku činiti preko 120 inovativnih eksponata iz 80 različitih organizacija.

Zemlja počasni gost je Republika Srpska.

Kroz bogat prateći program, stručne konferencije i panel-diskusije, posetioci će moći da steknu uvid u najvažnije tehnološke procese i savremene izazove, kao i u načine na koje ideje postaju stvarnost.