Auto-put na ostrvu Réunion u Francuskoj smatra se jednim od najskupljih putnih projekata na svetu.

Saobraćajnica je duga 12,4 kilometra i povezuje glavni grad Saint-Denis sa gradom La Possession, a najveći deo trase izgrađen je na stubovima postavljenim u Indijskom okeanu.

Veći deo auto-puta već je otvoren za saobraćaj, dok se obalska deonica između Sen Denija i Grand Saloua nalazi pri kraju radova. Istovremeno, zapadni deo trase prema gradu La Posesion još je u fazi izgradnje, prenosi Revijahak.

Glavni deo projekta predstavlja most dug 5,4 kilometra, izgrađen direktno iznad mora. Konstrukcija se nalazi na visini od 20 do 30 metara iznad nivoa okeana i udaljena je oko 70 metara od obale. Auto-put je širok 30 metara, ima po tri trake u oba smera, a namenjen je i pešacima i biciklistima, pored automobilskog i autobuskog saobraćaja.

Foto: Shutterstock

Prethodna saobraćajnica, poznata kao „Route du Littoral” (RN1), prolazila je neposredno uz strme litice. Zbog čestih klizišta, obilnih padavina i snažnih talasa, saobraćaj je neretko bio obustavljan, ponekad i na više nedelja.

Deonicu koja je trenutno u funkciji svakodnevno koristi oko 70.000 vozila. Zbog velike tehničke zahtevnosti projekta, kao i poteškoća u nabavci materijala, radovi su kasnili, a troškovi su značajno povećani.