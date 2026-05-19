Ovo je najskuplji auto-put na svetu: Pogledajte čudo izgrađeno na stubovima u okeanu, svakog dana njime prođe 70.000 vozila, a nalazi se u Evropi
Auto-put na ostrvu Réunion u Francuskoj smatra se jednim od najskupljih putnih projekata na svetu.
Saobraćajnica je duga 12,4 kilometra i povezuje glavni grad Saint-Denis sa gradom La Possession, a najveći deo trase izgrađen je na stubovima postavljenim u Indijskom okeanu.
Veći deo auto-puta već je otvoren za saobraćaj, dok se obalska deonica između Sen Denija i Grand Saloua nalazi pri kraju radova. Istovremeno, zapadni deo trase prema gradu La Posesion još je u fazi izgradnje, prenosi Revijahak.
Glavni deo projekta predstavlja most dug 5,4 kilometra, izgrađen direktno iznad mora. Konstrukcija se nalazi na visini od 20 do 30 metara iznad nivoa okeana i udaljena je oko 70 metara od obale. Auto-put je širok 30 metara, ima po tri trake u oba smera, a namenjen je i pešacima i biciklistima, pored automobilskog i autobuskog saobraćaja.
Prethodna saobraćajnica, poznata kao „Route du Littoral” (RN1), prolazila je neposredno uz strme litice. Zbog čestih klizišta, obilnih padavina i snažnih talasa, saobraćaj je neretko bio obustavljan, ponekad i na više nedelja.
Deonicu koja je trenutno u funkciji svakodnevno koristi oko 70.000 vozila. Zbog velike tehničke zahtevnosti projekta, kao i poteškoća u nabavci materijala, radovi su kasnili, a troškovi su značajno povećani.
Iako je prvobitna procena iznosila oko 1,6 milijardi evra, sada se očekuje da ukupna vrednost projekta dostigne približno 2,5 milijarde evra. To znači da cena izgradnje iznosi oko 200 miliona evra po kilometru, zbog čega se ovaj auto-put često opisuje kao najskuplji put na svetu. Završetak kompletnog projekta planiran je do 2030. godine.
