Svake godine na Sajmu poljoprivrede, postoji nešto što privlači najviše pogleda posetilaca. U većini slučaja, to je mehanizacija - ogromni traktori, kombajni i priključne mašine. Tako je i ovog 93. sajma u Novom Sadu, ali je u pitanju nešto manje, ali upečatljivo.

U pitanju je roze plug firme iz Lovćenca, sela između Vrbasa i Bačke Topole.

"Ideja da plug ofarbamo u pink došla je sa sajma u Sloveniji, gde smo videli pink traktor. Pošto je među mehanizacijom sve crveno, crno, plavo, hteli smo da odstupamo malo. Ideju je pretvorila u delo moja supruga koja vodi komercijalu", kaže Atila Maronka koji je direktor firme koja je na sajam donela pink plug koji je već prodat!

"Svi će u selu znati da smo kupili novu mašinu"

"Kupac je iz Bogatića. Došao je, gleda, hoće-neće. Pita zašto je pink? Ja kažem, baš da biste lakše opravdali finansije. Kad se pojavite sa pink plugom, ne morate da objašnjavate gde ste potrošili pare i odmah zatvarate diskusije. Možete staviti i u dnevnu sobu", prepričava sagovornik Agrokluba i dodaje da kad se kupac pitao, kako će sa tim plugom proći selom, sin mu je dodao, da će baš on proći tako i "svi će znati da smo kupili novu mašinu".

Žene se slikaju pored pluga

Ženski deo populacije rado se slikao pored ovog pluga. Inače, on se odlikuje visokim klirensom, odgovara traktoru od 100 KS, namenjen je za srednja gazdinstva. Ima 108 cm između plužnih tela, opremljen je i za rad u teškim uslovima - zaorava bez gušenja. Ne zaostaje od zapadnih modela, a cenovno je puno pristupačniji - ocenjuje direktor Maronka. U punoj opremi, za vreme Sajma na popustu iznosi 4.060 evra.

Za toliko je i prodata srećnom kupcu iz Bogatića, a verovatno njegovoj još srećnijoj supruzi. Plug je i dalje izložen na štandu, odmeravaju ga žene, ali i muškarci. A slikanje je obavezno. I pojedinim muškarcima se dopada!