Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Hrvatski Crveni križ u saradnji sa Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Direkcijom policije – Službom saobraćajne policije, u okviru obeležavanja Nedelje Crvenog krsta organizuje preventivnu akciju "5 do 12“, koja će biti sprovedena u sredu, 20. maja 2026. godine, u 21 gradu (Benkovac, Bjelovar, Čakovec, Đakovo, Knin, Koprivnica, Krapina, Krk, Ludbreg, Makarska, Metković, Nova Gradiška, Ogulin, Otočac, Pazin, Požega, Sisak, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica i Zagreb) od 11 do 12.30 časova.

Cilj akcije je podizanje svesti vozača motornih vozila kategorije M (putnički automobili i autobusi), N (teretna vozila) i L (mopedi, motocikli, laki četvorotočkaši i četvorotočkaši) o značaju posedovanja ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima radi zaštite i očuvanja zdravlja vozača i ostalih učesnika u saobraćaju.

Na lokacijama kontrole, policijski službenici će zaustavljati vozače motornih vozila radi provere posedovanja i ispravnosti kompleta prve pomoći u vozilima.

Prilikom zaustavljanja vozila, vozači koji ne budu imali ispravan komplet prve pomoći biće upozoreni od strane saobraćajne policije, a predstavnik Crvenog krsta uručiće im novi komplet prve pomoći.

Vozačima koji budu imali ispravan komplet prve pomoći, predstavnik Crvenog krsta pokloniće priručnik za vozače i sve učesnike u saobraćaju: "Pružanje prve pomoći“, u izdanju HCK-a.