Slušaj vest

U Španiji vozači koji upravljaju vozilom u zimskoj jakni ili kaputu mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 200 evra ukoliko ih zaustavi policija.

Ovaj propis uveden je jer debela zimska odeća može da ograniči pokrete tokom vožnje i smanji kontrolu nad upravljačem. Isto pravilo važi i za vožnju sa šalom ili rukavicama, ukoliko oni ometaju bezbedno upravljanje vozilom.

Rizik od povreda

Testovi koje je sproveo Nemački auto-klub (ADAC) pokazali su da vozači koji sede za volanom u zimskoj jakni imaju dodatne bezbednosne probleme. Naime, debela odeća može da onemogući pravilno zatezanje sigurnosnog pojasa, zbog čega on može da sklizne preko stomaka i u slučaju naglog kočenja ili sudara izazove povrede unutrašnjih organa. Slična upozorenja uputio je i Holandski auto-klub ANWB, koji poziva vozače i putnike da u automobilu skinu debele zimske kapute i jakne. U suprotnom, upozoravaju, postoji rizik od ozbiljnih povreda u saobraćajnoj nezgodi.

Ova upozorenja zasnivaju se na testovima u kojima su simulirane realne situacije sudara. Tokom ispitivanja, odrasle i dečje lutke obučene u debelu zimsku odeću bile su pričvršćene sigurnosnim pojasevima na sedištima. Test je izveden pri brzini od 16 kilometara na čas, nakon čega je usledilo naglo kočenje.

Ozbiljno shvartiti upozorenje

Rezultati su pokazali da zbog debljine zimske odeće između pojasa i tela ostaje prazan prostor, zbog čega se pojas utrenu tku nezgode snažno urezuje u stomak. To može da dovede do ozbiljnih povreda mekih tkiva, ali i do unutrašnjeg krvarenja, jer je pritisak na unutrašnje organe znatno veći nego kada pojas pravilno naleže uz telo. Stručnjaci zato preporučuju da vozači i putnici skinu jaknu pre vezivanja sigurnosnog pojasa ili da ga, u krajnjem slučaju, provuku preko jakne kako bi pojas bio što bliže telu. Osim veće bezbednosti, ovakav način je i udobniji za vožnju.

Iako u Srbiji ne postoji propis koji zabranjuje vožnju u zimskoj jakni, ovaj savet stručnjaka nije na odmet ozbiljno shvatiti, jer može značajno da smanji rizik od povreda u slučaju saobraćajne nezgode.