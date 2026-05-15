Srbija danas želi da bude zemlja stabilnosti, predvidivosti i razvoja, ali nijedna ozbiljna vizija ne može da se realizuje bez snažne saradnje institucija, privrede i finansijskog sektora, istakao je premijer Đuro Macut. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da Srbija uspeva da očuva makroekonomsku stabilnost, kredibilitet i investicionu atraktivnost.

U Beogradu se održava BIZNIS samit pod sloganom "Vizija koja se gradi". Okuplja vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, finansija i politike.

Razgovara se o budućnosti srpske i regionalne ekonomije, investicionim planovima, energetskoj stabilnosti, digitalnoj transformaciji i pripremama za Ekspo 2027.

Macut: Saradnja institucija, privrede i finansijskog sektora

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je na otvaranju Biznis samita u Beogradu da Srbija želi da bude zemlja stabilnosti, predvidivosti i razvoja i naveo da je za to važna saradnja institucija, privrede i finansijskog sektora.

- Upravo zato je važno što se danas na jednom mestu nalaze ljudi koji donose odluke, pokreću investicije i stvaraju novu ekonomsku vrednost - rekao je Macut na otvaranju samita koji se, u organizaciji Juronjuz Srbija, održava u Ložionici.

Naveo je da se samit održava u trenutku kada su dijalog, poverenje i partnerstvo između države i privrede, ali i medija, od izuzetnog značaja.

- Srbija danas želi da bude zemlja stabilnosti, predvidivosti i razvoja, ali nijedna ozbiljna vizija ne može da se realizuje bez snažne saradnje institucija, privrede i finansijskog sektora - istakao je premijer Macut. Naveo je da tema samita, "vizija koja se gradi" dobro opisuje trenutak u kome se nalazimo.

- Pred nama su izazovi, ali i velika prilika da zajedno definišemo kada želimo da Srbija i region izgledaju bolje, jasnije i perspektivnije u godinama koje dolaze. Verujem da će današnji razgovori otvoriti prostor za nova partnerstva i konkretne projekte, i još bolje povezati i državu i biznis, a kroz medije i zajednički nastup, kada možemo zajedno da gradimo stabilan, moderan i konkurentan ekonomski sistem - rekao je premijer Macut.

Mali: Srbija uspela da očuva makroekonomsku stabilnost

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da Srbija uprkos globalnim krizama uspeva da očuva makroekonomsku stabilnost, kredibilitet i investicionu atraktivnost. On je na panelu "Moć kapitala - Postoji li biznis bez politike?", koji se održava u okviru Biznis samita, rekao da posledice globalnih kriza oseća ceo svet, pa i Srbija, naglašavajući da su krize, konflikti, trgovinski sukobi, inflacija i ratovi postali nešto normalno.

- Sve posledice globalnih pomeranja i izazova oseća i Srbija, ali smatram da je to s jedne strane izazov, a sa druge i velika prilika. Mala ekonomija sa dobrim liderom može da se snađe ukoliko brzo i efikasno donosi odluke kako bi odgovorila na krize - rekao je Mali.

Ministar je ocenio da je Srbija od 2020. godine i pandemije koronavirusa, preko energetske krize 2022, uspevala da reaguje brže i efikasnije od mnogih drugih zemalja.

- To je ono što se zove kredibilitet. U globalnoj ekonomiji uspevaju zemlje u kojima kapital oseća sigurnost i predvidivost, a Srbija je upravo to - poručio je Mali.

Čadež: Na Prvom Biznis samitu više od 400 učesnika

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je da je na Prvom Biznis samitu 2026. godine prisutno više od 400 učesnika, uključujući više od 200 poslovnih lidera iz Srbije, ali i iz Evrope.

On je na otvaranju rekao da slogan samita "Izgradnja vizije“ savršeno odražava trenutak u kojem živimo, jer vizija nije slogan već sposobnost da se ide napred čak i kada svet oko nas postaje neizvesniji, fragmentisan i složeniji nego ikada ranije.

- Poslovanje danas funkcioniše pod pritiskom geopolitičkih tenzija, energetskih šokova, poremećenih lanaca snabdevanja, inflatornih pritisaka i brzih tehnoloških promena. Istovremeno, veštačka inteligencija transformiše industrije, tržišta i društva izuzetnom brzinom. U takvom svetu konkurentnost više ne zavisi samo od kapitala, cene ili proizvoda već i od prilagodljivosti, tehnološke spremnosti, otpornosti i sposobnosti da se promena prepozna pre drugih - rekao je Čadež.

Prema njegovim rečima za PKS dijalog nije protokol već sredstvo za rast, poverenje i dugoročnu stabilnosta i svaki razgovor sa kompanijama o regulativi, energiji, izvozu, nedostatku kadrova, digitalizaciji, u krajnjoj liniji se tiče očuvanja radnih mesta, stvaranja prilika i jačanja konkurentnosti.