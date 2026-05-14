Sutra, 15. maja počinje poslednjih 365 dana do otvaranja specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, događaja koji će Srbiju naredne godine staviti u centar međunarodne pažnje. Tačno godinu dana pred početak najvećeg globalnog događaja koji je zemlja ikada organizovala, Beograd ulazi u završnu fazu priprema za specijalizovanu izložbu koja će tokom 93 dana okupiti 137 međunarodnih učesnika, više od 4 miliona posetilaca i više od 8.000 programa iz oblasti kulture, sporta, muzike, inovacija i tehnologije, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve”.

Od sutra zvanično počinje i prijava za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd. Prema procenama, više od 20.000 volontera proći će kroz kapije najveđeg međunarodnog događaja tokom 93 dana njegovog trajanja. Ovo će biti najveći volonterski program do sada organizovan, ne samo u Srbiji, već u čitavom regionu Zapadnog Balkana. Program će biti otvoren za sva punoletna lica iz Srbije, regiona i sveta, a svi zainteresovani kandidati informacije o načinu prijave mogu od sutra da pronaću na zvaničnoj internet stranici Ekspa 2027. Na navedenoj internet prezentaciji biće postavljen link ka volonterskoj platformi, gde će budući volonteri moći da se prijave za jednu od 48 ponuđenih pozicija.

Svi radovi na pripremi specijalizovane izložbe odvijaju se prema planiranoj dinamici. Predaja ključeva paviljona međunarodnim učesnicima planirana je do 1. decembra 2026. godine, dok se završavaju radovi na Ekspo selu i realizuje izgradnja prateće infrastrukture, uključujući nove saobraćajnice i druge infrastrukturne projekte koji će trajno promeniti ovaj deo Beograda.

Paralelno sa izgradnjom kompleksa u Surčinu u pripremi je i programski sadržaj čije će prve konkrektne obrise građani moći da vide početkom jeseni. U tom kontekstu, Beograd će u godini pred nama biti domaćin i nekih od najvećih međunarodnih tehnoloških i inovacionih događaja, među kojima je i Džajtekst, jedan od najuticajnijih globalnih tek i startap sajmova, čime se Srbija dodatno pozicionira na mapi novih tehnoloških centara Evrope.

Srbija pomera granice - Ekspo 2027 Beograd biće 100% nasleđe! Svaki segment projekta dobiće svoju dugoročnu funkciju i nakon završetka specijalizovane izložbe. Master plan Ekspa 2027, koji obuhvata tematsku oblast, oblast međunarodnih učesnika i oblast najboljih praksi i korporativnih sadržaja, biće u celosti iskorišćen i nakon 93 dana trajanja manifestacije. Nasleđe Ekspa 2027 uključivaće novi Beogradski sajam, Auditorijum, Međunarodni forum igre, centre za učenje i kreativnost, škole i predškolske ustanove, fiskulturne sale, muzejski deo, rezidencijalni i hotelski kompleks, maloprodajne sadržaje, igrališta i nove javne površine. Time Beograd i Srbija prvi put dobijaju infrastrukturu i kapacitete za organizaciju budućih svetskih mega događaja, ali i potpuno novi urbani prostor namenjen životu, obrazovanju, kulturi, inovacijama i međunarodnoj saradnji.

Beograd već sada ulazi u ritam najvećih svetskih dešavanja. Koncerti Erosa Ramacotija, Lenija Kravica i grupe Dip Parpl, kao i spektakl Cirk du Solej, predstavljaju uvod u atmosferu koju će Beograd živeti tokom Ekspa 2027. Grad već danas postaje velika međunarodna scena na kojoj se susreću muzika, umetnost, zabava, inovacije i globalna publika, dok narednih godinu dana donosi sadržaje i događaje kakve ovaj deo Evrope do sada nije imao priliku da ugosti.