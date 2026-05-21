Na prvi pogled deluje da je sve pod kontrolom - svetla se gase kada izađete iz sobe, veš mašina radi tek kada se napuni, a rerna se koristi planski. Ipak, račun za struju i daljeume da iznenadi. Razlog se često krije u takozvanim “energetskim vampirima” - uređajima koji troše električnu energiju čak i kada ih aktivno ne koristite.

Gotovo svaki dom ih ima. Televizor koji je “ugašen”, ali i dalje svetli crvena lampica. Punjač koji stoji uključen u utičnici bez telefona. Laptop koji je zatvoren, ali ne i potpuno isključen. Svi oni nastavljaju da troše struju u tzv. standby režimu / tiho, neprimetno, ali konstantno.

Pojedinačno, ta potrošnja deluje zanemarljivo. Međutim, kada se sabere na nivou meseca ili godine, iznos postaje značajan. Stručnjaci procenjuju da ovi skriveni potrošači mogu činiti i do 5 - 10% ukupnog računa za električnu energiju u domaćinstvu.

Najčešći “krivci” su televizori, set-top box uređaji, računari, konzole za video-igre, mikrotalasne sa digitalnim satom, kao i razni punjači i adapteri. Problem je u tome što su stalno spremni za rad - što znači da su stalno i na mreži.

Rešenje, međutim, ne zahteva velike promene. Jedan od najefikasnijih načina je korišćenje produžnih kablova sa prekidačem. Jednim klikom možete potpuno isključitiviše uređaja odjednom. Takođe, važno je razviti naviku da se punjači izvlače iz utičnice kada se ne koriste, kao i da se uređaji gase potpuno, a ne ostavljaju u režimu pripravnosti.

Za one koji žele dodatni korak dalje, pametne utičnice omogućavaju kontrolu potrošnje putem mobilnog telefona, pa čak i automatsko isključivanje uređaja u određenim periodima dana.

Energetski vampiri nisu vidljivi, ne prave buku i ne privlače pažnju, ali su stalno tu. Upravo zato ih je lako ignorisati. Ipak, uz malo pažnje i nekoliko jednostavnih navika, moguće ih je “proterati” iz doma i smanjiti račun za struju bez odricanja od komfora.

Jer kada je reč o štednji energije, ponekad najveće razlike dolaze od stvari koje jedva primećujemo.