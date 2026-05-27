Gasprom zadržao samo jednu akciju u NIS-u

Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović sastao se u utorak sa generalnim direktorom ruske naftne kompanije Gasprom Aleksejem Milerom u Sankt Peterburgu, sa kojim je razgovarao o "pitanjima saradnje", preneo je sinoć Interfaks.

Kako navodi ruska agencija, reč je o trećem sastanku Bajatovića i Milera tokom ovog meseca, pri čemu su njih dvojica prethodno razgovarali 14. i 22. maja.

Kompanija Gaspromnjeft, ogranak kompanije Gasprom čiji je generalni direktor Miler, trenutno pregovara o prodaji svog udela u srpskoj kompaniji NIS mađarskoj kompaniji MOL, a prošle sedmice kompanija MOL je objavila da je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) dobila zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela u kompaniji NIS do 6. juna i navela da određeni uslovi treba da budu dogovoreni u narednim nedeljama.

Prethodni rok za sklapanje kuporodajnog ugovora između MOL-a i Gaspromnjefta bio je 22. maj.

MOL Grupa je 19. januara saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji.

MOL Grupa, kako je tada navedeno, u pregovorima je i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata - ADNOK o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara.