Mesec dana nakon usvajanja seta novih trgovinskih zakona, efekti se još ne osećaju dovoljno među potrošačima, a trgovci i dalje pronalaze načine da "zaobiđu sistem, upozorava predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović. On tvrdi da su ključni problemi i dalje visoke marže, nedostatak konkurencije i slab tržišni nadzor, zbog čega građani ne vide očekivano pojeftinjenje proizvoda uprkos novim pravilima o transparentnom prikazivanju cena.

Papović je rekao da inflacija nije jedini razlog visokih cena, već da značajan deo odgovornosti snose trgovinski lanci i institucije koje bi trebalo da kontrolišu tržište.

- Glavni uzrok inflacije je bahatost trgovaca, a odmah zatim nerad Komisije za zaštitu konkurencije. Godinama upozoravamo da postoje prikrivene marže, a sada se pokazalo da smo bili u pravu. Država je krenula u određeni obračun, potrošači su pozivali na bojkot i to je dalo neke rezultate, ali još nemamo ozbiljan pad cena kakav postoji u zemljama koje su uvele dnevno objavljivanje cenovnika - rekao je Papović.

Prema njegovim rečima, iskustva iz regiona pokazuju da transparentno objavljivanje cena može dovesti do pojeftinjenja od 30 do 40 odsto, ali Srbija za sada ne beleži takav trend.

On smatra da trgovci i dalje imaju dominantnu poziciju na tržištu zbog nedostatka ozbiljne konkurencije i slabe kontrole nad poslovanjem velikih lanaca.

- Još uvek trgovci određuju pravila igre. Nemamo ozbiljnu konkurenciju niti ozbiljan tržišni nadzor. Posebno zabrinjava sve veći procenat trgovačkih robnih marki. Danas na mnogim proizvodima više ne piše ni ko je proizvođač ni ko je punioc, što samo potvrđuje naše tvrdnje da su veliki trgovinski lanci postali vlasnici i proizvodnje hrane, konditorske industrije, pa čak i poljoprivredne proizvodnje - naveo je Papović.

Govoreći o zaštiti potrošača, predsednik NOPS-a poručuje da bez strožih kazni nema ni promena na tržištu.

- Kazne su iz raja izašle. Niko se neće opametiti dok ga ozbiljno ne udarite po džepu. Ne možete za dokazano kartelsko udruživanje izricati kazne od 500.000 dinara ako bi one morale da budu višestruko veće. Time samo šaljete poruku trgovcima da mogu da rade šta hoće - ocenio je on.

Papović upozorava i da Srbija nema dovoljno tržišnih inspektora, kao ni dovoljno snažnu inspekciju koja bi mogla da kontroliše primenu zakona na terenu.