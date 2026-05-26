Zašto morate da isključite klimu pre nego što ugasite motor automobila

Pred letnju sezonu sve više vozača proverava auto-klimu, a majstori navode da punjenje košta od 3.000 do 5.500 dinara, čišćenje oko 2.000 do 3.000, dok ugradnja klime može da košta i nekoliko stotina evra, u zavisnosti od vozila.

Prema rečima auto-mehaničara Dragana M., klima ne bi trebalo da se puni svake godine automatski, već tek nakon pregleda i dijagnostike sistema.

- Najveća greška je kada vozači čekaju da klima potpuno prestane da hladi. Tada kvar često bude mnogo skuplji. Klima treba da se proveri pre leta, a preporučuje se i dezinfekcija makar jednom godišnje zbog bakterija i neprijatnih mirisa koji se skupljaju u sistemu - kaže Dragan M.

Majstori navode da se cena dopune klime za standardni gas R134a trenutno kreće između 3.000 i 5.500 dinara, dok je za noviji gas R1234yf potrebno izdvojiti i više od 10.000 dinara.

Dezinfekcija i antibakterijsko čišćenje klime koštaju od 2.000 do 3.000 dinara, dok kompletan servis sa proverom sistema može da dostigne i 9.000 dinara, u zavisnosti od modela automobila i eventualnih kvarova.

Kada dođe do ozbiljnijih problema, poput zamene kompresora ili hladnjaka klime, popravke mogu biti znatno skuplje.

Serviseri objašnjavaju da cena zavisi od marke vozila i dostupnosti delova, pa pojedine popravke dostižu i nekoliko stotina evra.

Preporuke majstora

Prema savetima majstora, klima uređaj bi trebalo uključivati povremeno i tokom zime, kako bi sistem ostao ispravan i kako se gumice i kompresor ne bi osušili.

Takođe preporučuju zamenu kabinskog filtera jednom godišnje, naročito pred leto i sezonu putovanja.

- Vozači uglavnom dođu tek kada klima prestane da hladi, a tada popravka može da bude mnogo skuplja. Redovno održavanje i čišćenje produžavaju vek sistema i omogućavaju da klima radi bez problema tokom najvećih vrućina - objašnjava auto-mehaničar.